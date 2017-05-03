Общество

Елена Малкова
3 Мая, 2017 11:15

Акция «Память Победы» проходит в российских учреждениях культуры

Акция "Память Победы" проходит в российских учреждениях культуры.
Источник фото: dixinews.ru
Россия, Москва, 03 Мая - DIXINEWS.

Накануне Дня Победы российские музеи, театры, библиотеки и дома культуры вспоминают годы Великой Отечественной войны.

Тысячи историй из разных уголков страны объединены темой «Память Победы» и публикуются под одноименным хэштегом в социальных сетях, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

Личные драмы и официальные документы, свидетельства и архивные фотографии, газетные вырезки и воспоминания, передающиеся в рассказах от одного поколения к другому – рассказы о всём том, что делали учреждения культуры для поддержки тыла и фронта.

Организатором выступил портал «Культура.РФ». Принять участие в акции можно разместив истории в социальных сетях и поставив хэштег #ПамятьПобеды. Акция продлится до 9 мая.

Для справки:
«Культура.РФ» — просветительский проект, посвященный культуре России, рассказывающий об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы.
На портале собраны статьи, фотографии, цитаты и справочные заметки, мультимедийные проекты, архив российских художественных, документальных и анимационных фильмов, редких спектаклей разных лет, общеобразовательных лекций и классической литературы. Здесь можно совершить виртуальное путешествие по сотням музеев страны, увидеть достопримечательности и туристические маршруты многих городов России, узнать о главных культурных событиях во всех регионах. Все архивы и материалы бесплатны.
Куратор проекта — Министерство культуры Российской Федерации.

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