|
Елена Малкова
3 Мая, 2017 11:15
Акция «Память Победы» проходит в российских учреждениях культуры
Россия, Москва, 03 Мая - DIXINEWS.
Накануне Дня Победы российские музеи, театры, библиотеки и дома культуры вспоминают годы Великой Отечественной войны.
Тысячи историй из разных уголков страны объединены темой «Память Победы» и публикуются под одноименным хэштегом в социальных сетях, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
Личные драмы и официальные документы, свидетельства и архивные фотографии, газетные вырезки и воспоминания, передающиеся в рассказах от одного поколения к другому – рассказы о всём том, что делали учреждения культуры для поддержки тыла и фронта.
Организатором выступил портал «Культура.РФ». Принять участие в акции можно разместив истории в социальных сетях и поставив хэштег #ПамятьПобеды. Акция продлится до 9 мая.
Для справки:
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия