Общество

Елена Малкова
3 Мая, 2017 10:47

В Омской области у нелегальных перевозчиков будут изымать транспорт

Источник фото: omskportal.ru
Омск, 03 Мая - DIXINEWS.

В Омской области ужесточен контроль на рынке регулярных перевозок.

Осуществлять перевозки по пригородным и межмуниципальным маршрутам могут победители соответствующих конкурсов, имеющие необходимые разрешительные документы, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, зачастую нелегальные перевозчики обслуживают пассажиров под видом разных услуг - заказных перевозок или «легковых такси». Нелегальный бизнес создает неравную конкуренцию и негативно влияет на деятельность «законных» пассажирских предприятий.

Вступивший в силу 220-ФЗ предоставляет инструменты для наведения порядка в сфере пассажирских перевозок. Контролирующие органы будут изымать автотранспорт у предпринимателей, осуществляющих свою деятельность нелегально.

В ходе совместного рейда специалистами регионального Минпрома и сотрудниками УГАДН по Омской области было обнаружено транспортное средство ГАЗ-32212, на котором осуществлялась перевозка 7 пассажиров по маршруту «Омск – Любино» без разрешительных документов. Возбуждено дело об административном правонарушении, приняты меры в виде ареста транспортного средства.

Руководитель департамента транспорта Минпрома Омской области Алексей Лазуткин отметил, что подобные рейды будут проводиться на регулярной основе, а транспортные средства нарушителей будут изыматься, с целью - перевести ситуацию в сфере пассажирских перевозок в цивилизованное русло.

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