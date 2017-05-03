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Елена Малкова
3 Мая, 2017 07:38
В Красноярске прошел обильный снегопад
Красноярск, 03 Мая - DIXINEWS.
В связи со сложными погодными условиями сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме, сообщается на официальном сайте Госавтоинспекции Красноярского края.
Экипажи ДПС отслеживают ситуацию на всех аварийно-опасных участках в Красноярске, а так же на выездах из города и федеральной трассе «Р-257» «Енисей».
Сегодня в дежурной части Полка ДПС организован мониторинг работы светофорных объектов. Сотрудники ГИБДД оперативно передают все заявки в коммунальные службы. По данным ГИБДД осуществляется подсыпка проезжей части Красноярска. На участках, где произошли ДТП, организованы пути объезда.
В связи с последствиями обильного снегопада инспекторы призывают водителей воспользоваться общественным транспортом.
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