Общество

Елена Малкова
3 Мая, 2017 07:38

В Красноярске прошел обильный снегопад

Источник фото: gornovosti.ru
Красноярск, 03 Мая - DIXINEWS.

В связи со сложными погодными условиями сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме, сообщается на официальном сайте Госавтоинспекции Красноярского края.

Экипажи ДПС отслеживают ситуацию на всех аварийно-опасных участках в Красноярске, а так же на выездах из города и федеральной трассе «Р-257» «Енисей».

Сегодня в дежурной части Полка ДПС организован мониторинг работы светофорных объектов. Сотрудники ГИБДД оперативно передают все заявки в коммунальные службы. По данным ГИБДД осуществляется подсыпка проезжей части Красноярска. На участках, где произошли ДТП, организованы пути объезда.

В связи с последствиями обильного снегопада инспекторы призывают водителей воспользоваться общественным транспортом.

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