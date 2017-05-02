Японский инвестор построит терминал внутренних авиалиний аэропорта в Хабаровске

Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта начнется летом 2017 года, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Консорциум японских инвесторов во главе с Sojitz Corporation может принять участие в реализации проекта.

Как сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, в настоящее время завершается государственная экспертиза проекта. Начало строительства запланировано на август. Пропускная способность аэропорта составит до трех миллионов пассажиров в год. Общая стоимость проекта – 4,2 млрд рублей.

По словам замминистра, одним из главных условий инвестора было установление долгосрочных тарифов на услуги нового пассажирского терминала.

«От этого зависело решение японской стороны о вхождении в проект. Однако российским регулированием установление долгосрочных тарифов для не введенных проектов предусмотрено не было. По поручению вице-премьера Юрия Петровича Трутнева, Минвостокразвития выступило с инициативой и через Правительство России были внесены изменения, позволяющие устанавливать предварительные тарифы по регулируемым видам деятельности. На примере Хабаровска впервые в отрасли тариф установлен не для существующего, а для будущего субъекта естественной монополии», - пояснил Александр Крутиков.

В конце апреля ФАС России установил значения долгосрочных тарифов для АО «Международный аэропорт Хабаровск» (100%-ное дочернее предприятие Хабаровского аэропорта, созданное для строительства нового терминала). Тариф утвержден на 2019–2023 гг.

«Долгосрочный тариф еще до начала строительства - основное условие участия в проекте, которое поставил перед нами консорциум японских инвесторов. И сегодня, благодаря этому беспрецедентному решению, все условия выполнены. Новые тарифы будут основным источником возврата инвестиций. Срок окупаемости терминала при этом составит около 10 лет», - подчеркнул председатель совета директоров Хабаровского аэропорта Константин Басюк.

Справочно: в консорциум входят Sojitz Corporation (торговая компания, организует финансирование с японской стороны), Japan Airport Terminal Co. (JATCO; крупнейший японский аэропортовый оператор, владеет в том числе аэропортом Токио «Ханеда»), инвестфонд Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Японии JOIN.