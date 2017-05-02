Общество

Елена Малкова
2 Мая, 2017 15:01

Главгосэкспертиза согласовала строительство крупнейшего на Черноморском побережье терминала навалочных грузов

Порт Тамань.
Источник фото: gge.ru
Россия, Москва, 02 Мая - DIXINEWS.

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект первого этапа строительства терминала навалочных грузов в морском порту Тамани.

Пропускная способность будущего терминала, предназначенного для перевалки экспортных грузопотоков, составит 35 миллионов тонн в год.

Изучив представленные после доработки материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам повторного рассмотрения выдано положительное заключение.

Перевалка грузов в российских портах – стратегическая задача, недавно заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев. «Мы должны соблюдать наши национальные интересы и использовать свои порты, чтобы на этом зарабатывала российская экономика», - подчеркнул глава кабмина.

Таманский терминал навалочных грузов предназначен для перевалки экспортных грузопотоков навалочных грузов: каменного угля различных марок, полезных руд, гранулированной серы и минеральных удобрений. Пропускная способность терминала составит 20 миллионов тонн угля, 5 миллионов тонн полезных руд, 5 миллионов тонн гранулированной серы и 5 миллионов тонн минеральных удобрений в год.

На площадке терминала будут созданы четыре основные зоны: административно-хозяйственная зона, складская, железнодорожный фронт с зоной выгрузки и причальный фронт. Режим работы при погрузочно-разгрузочных работах терминала навалочных грузов морского порта Тамани будет круглогодичным, круглосуточным и трехсменным.

Проект первого этапа, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает строительство основных сооружений четырех перегрузочных комплексов, технологических, а также административно-бытовых зданий и зданий вспомогательного назначения. Финансирование строительства планируется вести за счет собственных средств заказчика – АО «ОТЭКО».

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