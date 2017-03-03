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Елена Малкова
2 Мая, 2017 14:05
Численность населения Екатеринбурга превысила 1,5 миллиона человек
Екатеринбург, 02 Мая - DIXINEWS.
Численность населения Екатеринбурга превысила полтора миллиона человек, сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно сведениям автоматизированной информационной системы «Муниципальный регистр населения» на 1 мая в столице Урала проживает 1 миллион 501 тысяча граждан.
Первого апреля этот показатель составлял 1 миллион 498 тысяч 542. За прошедший месяц численность населения областного центра увеличилась более чем на 2,45 тысячи человек.
Как напомнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, 1 октября прошлого года Муниципальный регистр населения уже сообщал о преодолении Екатеринбургом планки в 1,5 миллиона человек, но после уточнения данных этот показатель был скорректирован до 1,49 миллиона.
Стоит отметить, что 44 % жителей Екатеринбурга - мужчины, 56 % - женщины.
Самый населенный район уральской столицы - Орджоникидзевский, где проживает пятая часть горожан (20 %). За ним в порядке убывания следуют Чкаловский (17 %), Верх-Исетский и Кировский (по 15 %), Ленинский (14 %), Октябрьский (10 %) и Железнодорожный (9 %) районы.
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