Численность населения Екатеринбурга превысила 1,5 миллиона человек

Численность населения Екатеринбурга превысила полтора миллиона человек, сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно сведениям автоматизированной информационной системы «Муниципальный регистр населения» на 1 мая в столице Урала проживает 1 миллион 501 тысяча граждан.

Первого апреля этот показатель составлял 1 миллион 498 тысяч 542. За прошедший месяц численность населения областного центра увеличилась более чем на 2,45 тысячи человек.

Как напомнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, 1 октября прошлого года Муниципальный регистр населения уже сообщал о преодолении Екатеринбургом планки в 1,5 миллиона человек, но после уточнения данных этот показатель был скорректирован до 1,49 миллиона.

Стоит отметить, что 44 % жителей Екатеринбурга - мужчины, 56 % - женщины.

Самый населенный район уральской столицы - Орджоникидзевский, где проживает пятая часть горожан (20 %). За ним в порядке убывания следуют Чкаловский (17 %), Верх-Исетский и Кировский (по 15 %), Ленинский (14 %), Октябрьский (10 %) и Железнодорожный (9 %) районы.