Численность безработных граждан за неделю снизилась на 0,9 %

Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов РФ, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

С 19 по 26 апреля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9 % и составила 881 883 человека. Годом ранее этот показатель составлял 1 053 963 человека.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 74 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Астраханской, Тамбовской, Курганской, Магаданской, Ивановской областях, Республике Крым, Чукотском автономном округе и Алтайском крае.

В восьми регионах отмечен рост численности безработных граждан, в том числе в городе Севастополе и Республике Тыва. В Ненецком автономном округе, Ставропольском и Забайкальском краях численность безработных не изменилась.

По состоянию на 26 апреля общая численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 165 714 человек.

По оперативным данным, на 1 апреля 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 1,2 % от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2016 года – 1,4 %). По данным на 26 апреля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.