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Елена Малкова
2 Мая, 2017 11:06
В Волгоградской области 120 тысяч человек приняли участие в первомайских акциях профсоюзов
Волгоград, 02 Мая - DIXINEWS.
В Волгоградской области около 120 тысяч человек приняли участие в первомайских акциях профсоюзов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Первомайские акции профсоюзов прошли во всех районах области.
В Волгограде митинг и шествие, которые организовал областной Совет профессиональных союзов, объединили представителей трудовых коллективов, общественных организаций, малого и среднего бизнеса, политических партий, ветеранов и студентов — всего более 20 тысяч человек. В Волгограде сбор колонны начался на площади Ленина, откуда участники первомайского шествия направились к площади Павших Борцов, где состоялся праздничный митинг.
Первомайская акция профсоюзов прошла под девизом «За достойный труд, зарплату, жизнь!». Завершилось праздничное мероприятие концертом с участием творческих коллективов региона.
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