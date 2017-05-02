В Волгоградской области 120 тысяч человек приняли участие в первомайских акциях профсоюзов

В Волгоградской области около 120 тысяч человек приняли участие в первомайских акциях профсоюзов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первомайские акции профсоюзов прошли во всех районах области.

В Волгограде митинг и шествие, которые организовал областной Совет профессиональных союзов, объединили представителей трудовых коллективов, общественных организаций, малого и среднего бизнеса, политических партий, ветеранов и студентов — всего более 20 тысяч человек. В Волгограде сбор колонны начался на площади Ленина, откуда участники первомайского шествия направились к площади Павших Борцов, где состоялся праздничный митинг.

Первомайская акция профсоюзов прошла под девизом «За достойный труд, зарплату, жизнь!». Завершилось праздничное мероприятие концертом с участием творческих коллективов региона.