«Три дня до весны» получил путевку в Канны

В субботу в Омске завершил работу V Национальный кинофестиваль дебютов «Движение». Приз зрительских симпатий завоевала новая картина «Ленфильма» - военная драма Александра Касаткина «Три дня до весны».

У этой победы есть еще один приятный «бонус» - фильм отправится в августе на фестиваль российского искусства в Каннах, сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Кинофестиваль «Движение» проходил с 25 по 29 апреля. Судейские кресла заняли режиссер Алексей Попогребский, актриса Анна Михалкова, актер и режиссер Сергей Пускепалис, продюсер Валерий Федорович, а также Алишер Хамидходжаев. В программе были представлены все наиболее яркие новинки российского кинематографа, как игровые, так и документальные. За четыре дня фильмы конкурсных и внеконкурсных программ посмотрело более 6500 человек.

Зрители отметили кинокартину «Три дня до весны», что стало приятным сюрпризом для создателей картины.

«Самый важный приз для съемочной группы – это приз зрительских симпатий. Ведь именно для них и создаются фильмы. Я очень рад и благодарен за столь ценный приз» - сказал режиссер Александр Касаткин.

«Три дня до весны» сделан в классических традициях «ленинградской кинематографической школы» и будет интересен зрителям всех возрастов. В репертуаре кинотеатров России в дни празднования Великой Победы «Три дня до весны» будет единственной картиной, посвященной Великой отечественной войне. Прокат «Трех дней до весны» уже поддержало более 400 кинотеатров по всей стране и большинство регионов России.

«Эта картина - поклон ветеранам, совершившим подвиг во имя жизни, и обращение к молодому поколению. Я убежден, что 900 дней блокады никто и никогда не забудет в нашей стране. Очень важно, что к людям, которые стоически защищали Ленинград, заплатив огромную цену, относятся с особым почетом и уважением. Мы надеемся, что зрители оценят нашу картину по достоинству», - сказал продюсер фильма, генеральный директор студии Эдуард Пичугин.

Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях фильма.

Главные роли в фильме исполнили Кирилл Плетнев, Елена Лотова, Евгений Сидихин и Юрий Ицков.

Фильм выходит на экраны страны 4 мая – в канун Дня Победы. И конечно, посмотреть фильм можно там, где его создали – в киноцентре «Ленфильм». На студии специально подготовили экспозицию о том, как шла работа над этой лентой.