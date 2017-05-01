Общество

Елена Малкова
1 Мая, 2017 17:31

В первомайском шествии в Омске приняли участие 10 тысяч человек

Колонна демонстрантов прошла от Омского государственного академического театра драмы до площади Бухгольца.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 01 Мая - DIXINEWS.

Сегодня, 1 мая, в Омской области отмечают День Весны и Труда.

Праздничные мероприятия в областной столице начались с многотысячного шествия.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, организаторами шествия выступили Федерация омских профсоюзов и региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Колонну участников демонстрации от Омского государственного академического театра драмы возглавили представители регионального правительства, депутатского корпуса. Сотрудники омских предприятий, представители общественных организаций, ветераны, молодёжь шли с плакатами и транспарантами. Всего в первомайском шествии приняли участие около 10 тысяч человек. На площади Бухгольца состоялся торжественный митинг, после которого была организована культурная программа.

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