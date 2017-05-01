В Новосибирске идет подготовка к открытию фонтанов

В Новосибирске идет подготовка к открытию фонтанов.

Городские фонтаны начнут радовать жителей и гостей города 8 мая, сообщают «Новосибирские новости».

В настоящее время идет последний этап подготовительной работы: специалисты моют и красят фасады.

«Производится многоэтапная работа, начиная с чистки фонтана, вынимается ил, скопившийся за сезон. Далее проводится чистка химическими реагентами, затем — покраска», — сообщил директор МКУ «Городской фонтан» Александр Сумин.

Один из самых любимых у горожан — фонтан перед ГПНТБ — уже очистили от ила. Железные конструкции сооружения сейчас моют, а затем покрасят в яркий цвет. Таким образом подготовка водного каскада к открытию будет завершена. Работа насосных двигателей уже проверена.