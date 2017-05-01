В Красноярске в весеннем субботнике приняли участие более 80 тысяч человек

В этом году субботник в Красноярске проходил одновременно с уборкой в сотнях других городах страны.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Красноярска, работа по уборке улиц стала частью акции «Всероссийский экологический субботник» и прошла в рамках двухмесячника «За чистый город, чистую Сибирь!»

Принять участие в субботнике могли все желающие. В каждом районе Красноярска работали горячие линии, дежурные информировали, где получить инвентарь, которым обеспечили обслуживающие организации.

Согласно информации администраций районов, предприятий и учреждений города, а также коммунальных служб 29 апреля на уборку города вышли более 80-ти тысяч человек. К субботнику присоединились школьники, студенты, добровольцы, представители предприятий и организаций, бизнеса и неравнодушные жители города. В уборке улиц города приняли участие более двух тысяч предприятий, учреждений и организаций.

Уборка улиц, скверов, парков, межквартальных проездов, заброшенных территорий и пустырей проводилась во всех районах города. Жители Красноярска участвовали в уборке в местах отдыха, очищали от мусора русла рек, наводили порядок во дворах жилых домов. В общей сложности во время субботника очистили 3695 гектаров территории. Для вывоза мусора было задействовано 182 единицы автотранспорта: это «КАМАЗы», грейдеры, грузовики. Во время субботника удалось собрать 7218 кубометров мусора.