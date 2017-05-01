Общество

Елена Малкова
1 Мая, 2017 07:35

В Нижнем Новгороде откроется выставка ретроавтомобилей и военной техники

Источник фото: нижнийновгород.рф
Нижний Новгород, 01 Мая - DIXINEWS.

Сегодня, 1 мая, на территории Сормовского района на площади возле гипермаркета «Наш» состоится открытие выставки ретроавтомобилей и военной техники.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода, на выставке под открытым небом будет представлено более 25 экспонатов.

Посетители уникальной выставки увидят легендарную технику, среди которой будут представлены М-20 «Победа», «Волга», трофейные авто «Wanderer W24L», «DKW F7», «Волга» милиция (ГАИ) ГАЗ-21Р, ГАЗ-67, ГАЗ-69, мотоциклы М72 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-8 «Катюша». Выставка будет открыта с 1 мая по 3 сентября 2017 года.

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