В Нижнем Новгороде откроется выставка ретроавтомобилей и военной техники

Сегодня, 1 мая, на территории Сормовского района на площади возле гипермаркета «Наш» состоится открытие выставки ретроавтомобилей и военной техники.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода, на выставке под открытым небом будет представлено более 25 экспонатов.

Посетители уникальной выставки увидят легендарную технику, среди которой будут представлены М-20 «Победа», «Волга», трофейные авто «Wanderer W24L», «DKW F7», «Волга» милиция (ГАИ) ГАЗ-21Р, ГАЗ-67, ГАЗ-69, мотоциклы М72 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-8 «Катюша». Выставка будет открыта с 1 мая по 3 сентября 2017 года.