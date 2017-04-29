Общество

Елена Малкова
29 Апреля, 2017 22:26

В эстафете «Весна Победы» в Екатеринбурге приняли участие более четырех тысяч человек

Традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» состоялась в Екатеринбурге.
Источник фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, 29 Апреля - DIXINEWS.

В субботу, 29 апреля, в Екатеринбурге состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы».

Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, официальной церемонии открытия предшествовали парад участников и приветственный марш военного оркестра.

В этом году в программу традиционной легкоатлетической эстафеты вернулась велогонка с участием сильнейших спортсменов Екатеринбурга и области.

Победителей традиционной легкоатлетической эстафеты определили в четырех группах. В первой группе, в которой принимали участие сильнейшие команды производственных коллективов физкультуры и высших учебных заведений, победителем стала команда СК «Луч» из Екатеринбурга. Во второй группе, в которой участвовали сборные городов и районов Свердловской области и ветеранов, победила команда спортивного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила. Лидером третьей группы, состоявшей из представителей учреждений среднего профессионального образования, стал Екатеринбургский экономико-технологический колледж. В четвертой группе, которая была сформирована из двух подгрупп: дивизион «А» - сборные команды ДЮСШ и СДЮСШОР, дивизион «Б» - общеобразовательные учреждения Екатеринбурга и Свердловской области, первое место – у ДЮСШ «Юность», «Луч» (Екатеринбург).

Всего на старт сегодня вышли более четырех тысяч человек.

Стоит отметить, что в эстафете по традиции участвуют сильнейшие спортсмены городов области, члены сборной команды России, победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В прошлом году в эстафете приняли участие 258 команд, в этом году – 263, 232 из которых представляют столицу Урала.

Для информации:
Впервые соревнования прошли в Свердловске 2 мая 1937 года под эгидой газеты «Уральский рабочий». Эстафета в столице Урала проходила даже во время Великой Отечественной войны. В 2003 году в честь 58-й годовщины Великой Победы соревнования стали называться «Весна Победы».

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