|
Елена Малкова
29 Апреля, 2017 22:26
В эстафете «Весна Победы» в Екатеринбурге приняли участие более четырех тысяч человек
Екатеринбург, 29 Апреля - DIXINEWS.
В субботу, 29 апреля, в Екатеринбурге состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы».
Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, официальной церемонии открытия предшествовали парад участников и приветственный марш военного оркестра.
В этом году в программу традиционной легкоатлетической эстафеты вернулась велогонка с участием сильнейших спортсменов Екатеринбурга и области.
Победителей традиционной легкоатлетической эстафеты определили в четырех группах. В первой группе, в которой принимали участие сильнейшие команды производственных коллективов физкультуры и высших учебных заведений, победителем стала команда СК «Луч» из Екатеринбурга. Во второй группе, в которой участвовали сборные городов и районов Свердловской области и ветеранов, победила команда спортивного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила. Лидером третьей группы, состоявшей из представителей учреждений среднего профессионального образования, стал Екатеринбургский экономико-технологический колледж. В четвертой группе, которая была сформирована из двух подгрупп: дивизион «А» - сборные команды ДЮСШ и СДЮСШОР, дивизион «Б» - общеобразовательные учреждения Екатеринбурга и Свердловской области, первое место – у ДЮСШ «Юность», «Луч» (Екатеринбург).
Всего на старт сегодня вышли более четырех тысяч человек.
Стоит отметить, что в эстафете по традиции участвуют сильнейшие спортсмены городов области, члены сборной команды России, победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В прошлом году в эстафете приняли участие 258 команд, в этом году – 263, 232 из которых представляют столицу Урала.
Для информации:
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия