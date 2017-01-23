Экономика

Елена Малкова
29 Апреля, 2017 20:49

Губернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2016 год

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.
Источник фото: bebsker.ru
Воронеж, 29 Апреля - DIXINEWS.

Алексей Гордеев отчитался о доходах за 2016 год. Декларированный годовой доход губернатора составил 9 652 924 рублей, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

На праве собственности ему принадлежат квартира общей площадью 127 кв.м., гараж (31,4 кв.м.), легковые автомобили ГАЗ – М20 «Победа», М-403 «Москвич» и ГАЗ-69А.

Годовой доход супруги Татьяны Гордеевой составил 1 024 978 рублей. В ее собственности - три земельных участка (площадью 2500, 5000 и 12500 кв. м.), квартира общей площадью 252,7 кв.м., также она владеет двумя машино-местами – 15,12 и 8,55 кв.м. По информации официального источника все имущество супругов находится в РФ.

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