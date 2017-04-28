Культура

Алексей Мирный
28 Апреля, 2017 16:43

Московский «Парящий мост» может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Проект парка «Зарядье».
Источник фото: stroi.mos.ru
Москва, 28 Апреля - DIXINEWS.

Городские власти рассматривают возможность подачи заявки на внесение «Парящего моста», который строится в парке «Зарядье», в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом вчера сообщил Сергей Кузнецов - главный архитектор города.

«Сейчас мы рассматриваем возможность внесения «Парящего моста» в Книгу рекордов Гиннесса, потому что 70-метровая консоль моста действительно является уникальной. Это совсем не рядовое инженерное сооружение, достойное того, чтобы быть отмеченным», - отметил Кузнецов. По его словам архитектора, парк «Зарядье» воплощает в жизнь многие элементы, применяющиеся впервые в мире.

Ранее Кузнецов сообщал, что проект этого парка высоко оценён ЮНЕСКО. «Мы представляли проект парка в ЮНЕСКО. Он всех заинтересовал и получил превосходные оценки. Заместитель директора ЮНЕСКО Франческо Бандарин отметил, что каждый город мечтал бы о таком проекте», - поделился главный архитектор.

Напомним, московский ландшафтный парк «Зарядье», в данный момент строят вместо снесенной гостиницы «Россия», недалеко от Красной площади. На нём будут размещаться четыре природные зоны - заливные луга, лес, степь и тундра. Террасами они будут спускаться от улицы Варварки к Москве-реке. Это первый крупный вновь возводимый парк в Москве за минувшие 50 лет. Он объединит туристические пешеходные маршруты от Варварки, Большого Москворецкого моста и пройдёт до Воробьевых гор. Здесь будут расположены новые архитектурные объекты: ледяная пещера, в которой будет холодно даже летом, здание музыкальной филармонии с куполом-теплицей из стекла и многое другое. Открытие «Зарядья» планируется к 870-летию Москвы, уже в нынешнем году.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Музее современной истории России будет работать робот
Павел Печенкин получил почётный приз зрителей XXIII Российского кинофестиваля «Литература и кино»
Пермская деревянная скульптура впервые будет представлена в Дальневосточном регионе

Жители Томска поймали баннером прыгнувшего с седьмого этажа ребенка
Мария Шарапова: возвращаться - это нелегко
В России проверили правовые знания школьников
Рейд против террористов в Лондоне: задержаны четыре человека
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московский «Парящий мост» может попасть в Книгу рекордов Гиннесса
За рубежом, 28 Апреля, 15:23.
Инвестиционный проект Кенеса Ракишева купят за $200 млн
Амурская область, 28 Апреля, 15:17.
Строительство Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье идёт по графику
Москва, 28 Апреля, 13:36.
В Москве реорганизуют 20 заброшенных промзон
Уфа, 28 Апреля, 10:44.
В Уфе отметили 90-летие ДОСААФ России
Амурская область, 28 Апреля, 05:26.
В ТОР «Белогорск» открывается первое в стране производство соевого изолята
Москва, 27 Апреля, 23:43.
В Москве заведено 23 уголовных дела против нелегальных застройщиков
Амурская область, 27 Апреля, 19:06.
Вопрос о создании ТОР «Свободный» в Приамурье решится в течение двух недель
Амурская область, 27 Апреля, 17:39.
Собственников «дальневосточных гектаров» защитят от роста налога на землю
Амурская область, 27 Апреля, 16:24.
«Дальневосточные гектары» будут освоены на 90 процентов
Нижний Новгород, 27 Апреля, 15:48.
По строительству нового стадиона в Нижнем Новгороде выдано положительное заключение
Казань, 27 Апреля, 10:59.
В Казань на первом авиарейсе из Риги прилетел мэр столицы Латвии Нил Ушаков
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия