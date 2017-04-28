Московский «Парящий мост» может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Городские власти рассматривают возможность подачи заявки на внесение «Парящего моста», который строится в парке «Зарядье», в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом вчера сообщил Сергей Кузнецов - главный архитектор города.

«Сейчас мы рассматриваем возможность внесения «Парящего моста» в Книгу рекордов Гиннесса, потому что 70-метровая консоль моста действительно является уникальной. Это совсем не рядовое инженерное сооружение, достойное того, чтобы быть отмеченным», - отметил Кузнецов. По его словам архитектора, парк «Зарядье» воплощает в жизнь многие элементы, применяющиеся впервые в мире.

Ранее Кузнецов сообщал, что проект этого парка высоко оценён ЮНЕСКО. «Мы представляли проект парка в ЮНЕСКО. Он всех заинтересовал и получил превосходные оценки. Заместитель директора ЮНЕСКО Франческо Бандарин отметил, что каждый город мечтал бы о таком проекте», - поделился главный архитектор.

Напомним, московский ландшафтный парк «Зарядье», в данный момент строят вместо снесенной гостиницы «Россия», недалеко от Красной площади. На нём будут размещаться четыре природные зоны - заливные луга, лес, степь и тундра. Террасами они будут спускаться от улицы Варварки к Москве-реке. Это первый крупный вновь возводимый парк в Москве за минувшие 50 лет. Он объединит туристические пешеходные маршруты от Варварки, Большого Москворецкого моста и пройдёт до Воробьевых гор. Здесь будут расположены новые архитектурные объекты: ледяная пещера, в которой будет холодно даже летом, здание музыкальной филармонии с куполом-теплицей из стекла и многое другое. Открытие «Зарядья» планируется к 870-летию Москвы, уже в нынешнем году.