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Елена Малкова
28 Апреля, 2017 15:17
Строительство Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье идёт по графику
Амурская область, 28 Апреля - DIXINEWS.
Работы по строительству Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области идут по графику, станция будет сдана вовремя.
Об этом сообщил вице-премьер - полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по итогам визита на ГЭС.
«Строительство Нижне-Бурейской станции – это одно из звеньев той большой работы, которая сейчас проводится здесь, в Амурской области», – резюмировал вице-премьер.
Он напомнил, что «идет строительство комплекса «Газпрома», планируется создание комбината «Сибура», выходит на вторую очередь космодром».
«Все эти объекты нуждаются в бесперебойном снабжении энергией. Нижне-Бурейская ГЭС, с одной стороны, важна для экономики региона. Платежи в бюджет Амурской области составят почти миллиард – 800 млн рублей. Эти деньги нужны региону. А, с другой стороны, станция обеспечивает устойчивость энергоснабжения и защищает долину реки от колебаний, связанных с работой внешней Бурейской станции», – сказал Юрий Трутнев.
О ходе работ вице-премьеру доложил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.
В составе делегации на строительную площадку также прибыли первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов и губернатор Амурской области Александр Козлов. Они осмотрели сооружения и оборудование строящейся станции, ознакомились с ходом испытаний гидроагрегатов.
В 2016 году была перекрыта плотина, где в настоящее время под нагрузку в тестовом режиме поставлен первый гидроагрегат Нижне-Бурейской ГЭС. 26 апреля этого года с энергосистемой был синхронизирован второй агрегат. Первые два гидроагрегата проходят завершающие этапы комплексных испытаний, в ходе которых происходит выработка электроэнергии в тестовом режиме. Оставшиеся два гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС находятся в процессе монтажа. Пуск станции на полную мощность запланирован на второе полугодие 2017 года.
Нижне-Бурейская ГЭС – контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции – 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1650 млн кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы«РусГидро».
В пресс-службе Минвостокразвития сообщают, Юрий Трутнев находится с рабочим визитом в Амурской области. 27 апреля он посетил уполномоченные органы по выдаче «дальневосточного гектара» в г. Белогорске и провел совещание в г. Свободный.
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