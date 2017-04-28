Экономика

Елена Малкова
28 Апреля, 2017 15:17

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье идёт по графику

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье идёт по графику.
Источник фото: minvr.ru
Амурская область, 28 Апреля - DIXINEWS.

Работы по строительству Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области идут по графику, станция будет сдана вовремя.

Об этом сообщил вице-премьер - полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по итогам визита на ГЭС.

«Строительство Нижне-Бурейской станции – это одно из звеньев той большой работы, которая сейчас проводится здесь, в Амурской области», – резюмировал вице-премьер.

Он напомнил, что «идет строительство комплекса «Газпрома», планируется создание комбината «Сибура», выходит на вторую очередь космодром».

«Все эти объекты нуждаются в бесперебойном снабжении энергией. Нижне-Бурейская ГЭС, с одной стороны, важна для экономики региона. Платежи в бюджет Амурской области составят почти миллиард – 800 млн рублей. Эти деньги нужны региону. А, с другой стороны, станция обеспечивает устойчивость энергоснабжения и защищает долину реки от колебаний, связанных с работой внешней Бурейской станции», – сказал Юрий Трутнев.

О ходе работ вице-премьеру доложил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

В составе делегации на строительную площадку также прибыли первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов и губернатор Амурской области Александр Козлов. Они осмотрели сооружения и оборудование строящейся станции, ознакомились с ходом испытаний гидроагрегатов.

В 2016 году была перекрыта плотина, где в настоящее время под нагрузку в тестовом режиме поставлен первый гидроагрегат Нижне-Бурейской ГЭС. 26 апреля этого года с энергосистемой был синхронизирован второй агрегат. Первые два гидроагрегата проходят завершающие этапы комплексных испытаний, в ходе которых происходит выработка электроэнергии в тестовом режиме. Оставшиеся два гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС находятся в процессе монтажа. Пуск станции на полную мощность запланирован на второе полугодие 2017 года.

Нижне-Бурейская ГЭС – контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции – 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1650 млн кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы«РусГидро».

В пресс-службе Минвостокразвития сообщают, Юрий Трутнев находится с рабочим визитом в Амурской области. 27 апреля он посетил уполномоченные органы по выдаче «дальневосточного гектара» в г. Белогорске и провел совещание в г. Свободный.

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