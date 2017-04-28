Инвестиционный проект Кенеса Ракишева купят за $200 млн

Компания Juno стала один из наиболее успешных стартапов минувшего года, она занята в сфере управления мобильными приложениями для такси.

Кенес Ракишев является одним из инвесторов этого предприятия.

Нью-йоркский перспективный стартап Juno всего около года назад смог привлечь $25 миллионов инвестиций. Среди крупных инвесторов – фирма Singulariteam, собственниками которой являются Кенес Ракишев - опытный венчурный инвестор и председатель совета директоров банков Qazkom и Москоммерцбанк, а также Моше Хогег - создатель приложения Mobli.

26 апреля Информационно-аналитический портал 365info.kz сообщил, что агрегатор заказов для такси Gett купит Juno за сумму в $200 млн. Об этом также говорится на официальном сайте Gett. Финансовые и другие детали данной сделки пока не раскрываются, однако известно, что на данный момент Gett привлек $513 млн финансовых вливаний, среди них $300 млн - от Volkswagen, полученных ещё в мае 2016 года.

За год своего существования бренд Juno нарастил огромную базу клиентов, и теперь это объединение позволит Gett занять на рынке второе место после Uber. Так, Дэвид Вайзер, генеральный директор и основатель Gett, поделился данными о том, что только в первом квартале нынешнего года фирма Gett выросла в два раза, как по количеству поездок, так и по показателям дохода.

Кенес Ракишев, кроме инвестиций в компанию Juno, также выступает сооснователем предприятия Sirin Labs. Оно знаменита выпуском защищённых смартфонов серии Sirin Labs Solarin на базе ОС Android. Смартфон оснащён AES-шифрованием. В его разработке принимали участие, в том числе и специалисты в области информационной безопасности. В разработку данного устройства инвестор вложил $72 млн.

По данным ресурса Сrunchbase, в последние годы Кенес Ракишев вложил $87,7 млн инвестиций в высокотехнологичные передовые проекты, такие как TriPlay, Ventures, Fastlane, TriPlay, mobli, Net Element International, IQcard, Radio Runt Inc.