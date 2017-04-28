В Москве реорганизуют 20 заброшенных промзон

Проекты застройки 20 бывших производственных и промышленных зон в Москве недавно были рассмотрены городскими властями.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, плотность застройки этих территорий будет составить около 15 тыс. кв. м на гектар.

«Новые Правилами землепользования и застройки упростили некоторые процедуры. Например, если инвестор хочет построить рабочие места, ему достаточно получить выписку из Правил в виде проектного плана и можно приступать к работе. Девелопмент полного метра». Он отметил, что в соответствии с одобренными Градостроительно-земельной комиссией Москвы решениями в ближайшие несколько лет объем возводимой недвижимости на территории промзон должен увеличиться», – рассказал Тимофеев.

Напомним, эти промзоны в Москве занимают 18,8 тыс. гектар, около 17% от всей площади города. Из них могут быть реорганизованы более 4,3 тыс. гектар. Как заявил Марат Хуснуллин - заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству: «Работы развернуты уже более чем на 20 промышленных площадках. Наиболее значимые - промзоны «ЗИЛ», «Серп и Молот», «Ленино», «Перово», «Верхние Котлы», территория бывшего Тушинского аэродрома и других».

Хуснуллин пояснил, что они намерены полностью реорганизовать часть промышленных зон, на остальных производство сохранится. Это обеспечит горожан дополнительными жилплощадями, объектами культуры и инфраструктуры. «Это даст значимый экономический эффект, в первую очередь, за счет создания большого количества рабочих мест, что обеспечит городу дополнительные доходы в бюджет», - подчеркнул заместитель мэра.