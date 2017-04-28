Финансы

Алексей Мирный
28 Апреля, 2017 10:11

ООО «Департамент аудита» и аутсорсинг в бухгалтерии

Источник фото: buhburo1.com
Ижевск, 28 Апреля - DIXINEWS.

Компания «Департамент аудита» оказывает комплексные услуги по бухгалтерскому и юридическому обслуживанию предприятий города Ижевска.

Одной из наиболее востребованных услуг является бухгалтерский аутсорсинг.

Дословно название переводится как «использование чужих ресурсов». Это одна из лучших бухгалтерских услуг для малых и средних предприятий. Аутсорсинг подразумевает ведение бухучета и сопровождение операций за пределами организации. К функциям финансового и бухгалтерского аутсорсинга можно отнести: разработку стратегии работы организации в перспективе, ежедневную работу по финансовой сфере и управление подконтрольными инстанциями.

Основные виды бухгалтерского аутсорсинга: расчет зарплаты и налогов; обработка первичной документации; расчет с поставщиками и покупателями; оформление первичных документов; ведение документации по сотрудникам; подготовка и сдача отчетности.

Оцените преимущества аутсорсинга для своей компании. Выделим основные плюсы таких услуг: конфиденциальность информации; прозрачность деятельности; отсутствие необходимости для руководителя осуществлять постоянный учет; доступ к квалифицированным консультациям; сопровождение по налоговым спорам.

«Департамент аудита» - авторитетная организация, которая зарекомендовала себя как ответственного исполнителя на местном рынке профессиональных услуг. Занимайтесь своей прямой задачей - стратегическим планированием, а нам доверьте ведение налогового и бухгалтерского учета. Компания имеет эффективную стратегию и досконально отработанные методы ведения учета в сочетании с постоянным повышением квалификации сотрудников. Доверьтесь нам, и Вы останетесь в плюсе.

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