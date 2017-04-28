В Уфе отметили 90-летие ДОСААФ России

27 апреля во Дворце молодежи УГНТУ состоялся торжественный гала-концерт победителей Республиканского конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Во славу Великой Победы», приуроченного к 90-летию со дня образования «ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ», сообщили в пресс-службе Уфы.

В течение многих десятилетий ДОСААФ решает государственные задачи в вопросах военно-патриотического воспитания и укрепления нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, готовит молодежь к службе в Вооруженных Силах РФ.

- В ДОСААФе мы испытываем большую необходимость. Это и патриотическое воспитание нашего молодого поколения, подготовка его к службе Родине, развитие технических видов спорта и обучение военным специальностям, - сказал министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта.

Андрей Иванюта вручил начальнику нефтекамской автошколы ДОСААФ России Рамзиту Илькаеву памятную медаль «Патриот России» и председателю регионального отделения ДОСААФ России РБ Сергею Минигулову знак «Почетный работник государственной молодежной политики Республики Башкортостан».

В своем выступлении глава Уфы Ирек Ялалов отметил, что главным достоянием Общества является его высококвалифицированный коллектив.

Руководитель башкирского отделения ДОСААФ Сергей Минигулов в свою очередь вручил Иреку Ялалову Благодарность ДОСААФ России за реализацию государственных задач по патриотическому воспитанию и подготовке граждан республики к службе в ВС России, а также всестороннюю поддержку регионального отделения ДОСААФ России РБ.