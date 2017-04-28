Объединения

Елена Малкова
28 Апреля, 2017 10:44

В Уфе отметили 90-летие ДОСААФ России

В Уфе отметили 90-летие ДОСААФ России.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 28 Апреля - DIXINEWS.

27 апреля во Дворце молодежи УГНТУ состоялся торжественный гала-концерт победителей Республиканского конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Во славу Великой Победы», приуроченного к 90-летию со дня образования «ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ», сообщили в пресс-службе Уфы.

В течение многих десятилетий ДОСААФ решает государственные задачи в вопросах военно-патриотического воспитания и укрепления нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, готовит молодежь к службе в Вооруженных Силах РФ.

- В ДОСААФе мы испытываем большую необходимость. Это и патриотическое воспитание нашего молодого поколения, подготовка его к службе Родине, развитие технических видов спорта и обучение военным специальностям, - сказал министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта.

Андрей Иванюта вручил начальнику нефтекамской автошколы ДОСААФ России Рамзиту Илькаеву памятную медаль «Патриот России» и председателю регионального отделения ДОСААФ России РБ Сергею Минигулову знак «Почетный работник государственной молодежной политики Республики Башкортостан».

В своем выступлении глава Уфы Ирек Ялалов отметил, что главным достоянием Общества является его высококвалифицированный коллектив.

Руководитель башкирского отделения ДОСААФ Сергей Минигулов в свою очередь вручил Иреку Ялалову Благодарность ДОСААФ России за реализацию государственных задач по патриотическому воспитанию и подготовке граждан республики к службе в ВС России, а также всестороннюю поддержку регионального отделения ДОСААФ России РБ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Эксперты КГИ: необходимо сохраненить институт публичных слушаний
Форум «Сообщество» в Казани собрал 700 участников
Общественная палата РФ представит план развития волонтерского движения в России

США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Госархив представил выставку фотографий последней императрицы
Уральский супергерой Музей Екатеринбурга нанял сотрудника для разгона голубей
Российская книжная палата отмечает 100 летие
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Уфе отметили 90-летие ДОСААФ России
Ижевск, 28 Апреля, 10:11.
ООО «Департамент аудита» и аутсорсинг в бухгалтерии
Амурская область, 28 Апреля, 05:26.
В ТОР «Белогорск» открывается первое в стране производство соевого изолята
Москва, 27 Апреля, 23:43.
В Москве заведено 23 уголовных дела против нелегальных застройщиков
Амурская область, 27 Апреля, 19:06.
Вопрос о создании ТОР «Свободный» в Приамурье решится в течение двух недель
Амурская область, 27 Апреля, 17:39.
Собственников «дальневосточных гектаров» защитят от роста налога на землю
Амурская область, 27 Апреля, 16:24.
«Дальневосточные гектары» будут освоены на 90 процентов
Нижний Новгород, 27 Апреля, 15:48.
По строительству нового стадиона в Нижнем Новгороде выдано положительное заключение
Казань, 27 Апреля, 10:59.
В Казань на первом авиарейсе из Риги прилетел мэр столицы Латвии Нил Ушаков
Волгоград, 27 Апреля, 09:41.
В Волгограде долгострои по ул. Лавочкина и ул. Огарева сдадут в эксплуатацию до конца года
Москва, 27 Апреля, 08:51.
Эксперты КГИ: необходимо сохраненить институт публичных слушаний
Москва, 27 Апреля, 08:38.
В Музее современной истории России будет работать робот
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия