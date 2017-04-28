Промышленность

Алексей Мирный
27 Апреля, 2017 20:55

Компания «Спецстрой» - поставщик экологических стройматериалов

Источник фото: dacha-news.club
Ижевск, 27 Апреля - DIXINEWS.

Название общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» можно расшифровать как «Специальные строительные технологии».

И это название действительно соответствует философии деятельности предприятия, что подтверждено многолетним опытом успешной работы в сфере строительства.

ООО «Спецстрой» в родном Ижевске давно заняли лидирующее место среди фирм поставщиков лесоматериалов. Компания занимается строительством жилых и технических строений из высококачественного экологического материала, который славится не только в Удмуртской Республике, но и по всей России.

«Наша компания предоставляет продукцию, изготовленную с соблюдением всех правил и условий производства. Опыт, накопленный в течение долгого времени, позволяет нам гарантировать качество и лучшую цену. Древесина, поставляемая предприятием «Спецстрой», является продукцией наиболее высокого качества. Только опытные специалисты могут отбирать необходимое сырьё, обеспечивая при этом поступление нужных объёмов. Хорошее фанерное сырьё получается только из очень качественной древесины без сучков с диаметром более 20 см и менее 35 см. Именно такой берёзовый фанкряж поставляется российским заводам нашей компанией», - отмечает Евгений Крылов - директор ООО «Спецстрой».

Благодаря опыту, профессионализму, а также некоторым секретным «фишкам» эта фирма остаётся на высоте не смотря ни на какие кризисы в экономике. Конкуренция и сложные условия рынка для них всегда являлись только стимулом к росту.

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