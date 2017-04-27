Криминал

Алексей Мирный
27 Апреля, 2017 23:43

В Москве заведено 23 уголовных дела против нелегальных застройщиков

Источник фото: livekuban.ru
Москва, 27 Апреля - DIXINEWS.

Москомстройинвест настаивает на введении уголовной ответственности в отношении застройщиков, которые используют денежные средства дольщиков по нецелевому назначению.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Александр Гончаров.

«Сегодня заведено 23 уголовных дела по московским проблемным жилым объектам, однако до конца эти дела еще не доведены. Введение уголовной ответственности застройщиков за нецелевое использование денежных средств – это первое, на чем настаивает Москомстройинвест. Мы уже неоднократно выходили с этой инициативой, обращались в Госдуму и еще раз просим вернуться к этому вопросу», - сказал Гончаров на общероссийском съезде обманутых дольщиков.

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