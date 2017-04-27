«Дальневосточные гектары» будут освоены на 90 процентов

Земли, которые люди получают по программе «Дальневосточный гектар», будут освоены не менее чем на 90%, сообщил вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Амурскую область.

«Земля выделяется по желанию гражданина, в том месте, где ему нужно, которое он указал на карте. Но и здесь возможно, что какое-то количество людей не смогут землю освоить. Но я думаю, что это будет небольшое количество людей. Кроме того, мы делаем все возможное, чтобы не морочить людям голову, чтобы все процедуры оформления и замеры того, что земля освоена, были максимально простыми, дебюрократизированными. Думаю, в подавляющем большинстве случаев гектар будет освоен. Процентов 90 будет», - сказал Юрий Трутнев.

Во время поездки Юрий Трутнев провел встречу с получателями гектара. По его словам, это помогает из первых рук получить информацию о направлениях, требующих доработки.

«Самое главное, что о программе думают люди. Те, кто берут гектар, уверены в том, что это помогает улучшить будущее. Один гектар – это для тех людей, которые хотят сами чего-то в жизни добиться, потому что сделать что-то без земли невозможно. Любой бизнес, любое производство, даже строительство дома, семья – все это связано с землей. Мы даем людям эти возможности. А сейчас на встречах пытаемся разобраться, чем еще нужно помочь, что нужно отрегулировать в настройках. Это работа очень большая», - прокомментировал вице-премьер.

Своими планами с вице-премьером по освоению полученной земли в свою очередь поделились амурчане.

«Полученный «дальневосточный гектар» поможет мне развивать хозяйство. Два гектара, которые я уже получил, рядом с моим домом. Так бы мне пришлось лишь брать в аренду, либо покупать землю, оформлять ее межевать. Это стоит немало. А здесь это быстро и бесплатно, - рассказал Александр Пушкаренко. – У меня большая семья. Восемь детей. На себя и сына я уже по гектару оформил, на жену и остальных детей заявки только поданы. Мы занимаемся животноводством, разводим молочных коров. Стадо пока небольшое – 30 голов, из них 15 – дойных. Те два гектара, которые сейчас мы получили, пойдут под выпас телят. Дальше мы планируем открыть мини-цех для переработки молока».

Амурская область – регион, где почвенно-климатические условия наиболее комфортны для развития сельского хозяйства. Поэтому здесь многие получатели гектара берут землю именно под аграрные проекты.

«Мы с женой оформили свои гектары всего за десять дней. Планируем заняться молочным животноводством, построить мини-ферму на 50 голов дойных коров и производить молоко. Я уже подал заявку на получение сельскохозяйственного гранта. Сейчас у нас есть восемь бычков на откорм. Давно планировали создать мини-ферму, а «дальневосточный гектар» ускорит это», - отмечает Андрей Козулин.

С вице-премьером планами поделился Олег Пивашев: «Документы уже готовы. На почту пришло, что договор уже оформлен, придите – заберите. Все оформление заняло где-то месяц. Я планировал заняться животноводством, для этого подготовил документы на получение гранта. На первое время хочу взять 20 голов коров и еще пару быков».

«Один гектар я уже получил. Еще два планирую, - комментирует Армен Врежи Отарян. - Мы будем сажать овощи. Пока картошка и тыква. А там уже посмотрим. Землю было получить несложно. Мы нашли место, приехали и сразу оформили. По времени это заняло где-то час-полтора, пока посмотрели. Быстро получилось».

Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточники могут получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» выдается любому жителю России. По последним данным за весь период программы от граждан России поступило свыше 86 тысяч заявок.