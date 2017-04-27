Общество

Елена Малкова
27 Апреля, 2017 15:48

По строительству нового стадиона в Нижнем Новгороде выдано положительное заключение

Стадион в Нижнем Новгороде.
Источник фото: gge.ru
Нижний Новгород, 27 Апреля - DIXINEWS.

Главгосэкспертиза России закончила проверку достоверности определения сметной стоимости доработанного проекта строительства стадиона в Нижнем Новгороде, на котором в 2018 году пройдет несколько групповых матчей Чемпионата мира по футболу.

По итогам проверки выдано положительное заключение, сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Первое положительное заключение по проекту возведения футбольного стадиона на берегу Волги в историческом центре Нижнего Новгорода было выдано Главгосэкспертизой России в 2014 году. Позже в документацию были внесены изменения, и в марте 2017 года учреждение согласовало уже обновленный проект.

Благодаря неординарным архитектурным и художественным решениям Нижегородская арена станет одним из самых ярких и интересных объектов, которые возводятся к мундиалю в России. Кроме того, на стадионе создадут все условия для свободного перемещения и размещения маломобильных групп населения. Площадь земельного участка, на котором ведется строительство, - 21,6 га, общая площадь здания по завершению работ составит 127 500 кв.м. Стадион сможет принять до 45 тысяч болельщиков.

После проведения Чемпионата мира на базе арены планируется организовать многофункциональный спортивный центр, который будет работать 365 дней в году. Здесь будут проходить матчи местной футбольной команды, концерты, шоу и спортивные праздники.

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