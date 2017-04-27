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Елена Малкова
27 Апреля, 2017 10:59
Мэр столицы Латвии прилетел на первом авиарейсе Рига-Казань
Казань, 27 Апреля - DIXINEWS.
В Казань прибыл первый авиарейс из Риги, на котором прилетел мэр столицы Латвии Нил Ушаков, сообщили в пресс-службе мэрии.
Делегацию из Риги встретили министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Ленар Сафин, генеральный директор аэропорта «Казань» Алексей Старостин.
Ленар Сафин поздравил пассажиров первого рейса нового регулярного маршрута и отметил, что Казань после Москвы и Санкт-Петербурга занимает 3-е место по запросу шенгенских виз в Латвию. Поэтому открытие прямого авиарейса является важным событием для Республики Татарстан.
По словам министра, первый рейс из столицы республики загружен более чем на 90%. Поэтому можно с уверенностью говорить, что новый маршрут будет пользоваться большой популярностью, послужит дополнительным импульсом для развития экономических, деловых и культурных связей между Латвией и Татарстаном. Кроме того, это лучшим образом повлияет на развитие туризма. Регулярные рейсы в Казань будут выполняться 2 раза в неделю на 120-местных «Boeing 737».
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