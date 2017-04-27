В Волгограде долгострои по ул. Лавочкина и ул. Огарева сдадут в эксплуатацию до конца года

В области продолжается системная работа по завершению строительства домов с участием средств дольщиков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Строительство двух домов по ул. Лавочкина и ул. Огарева в Ворошиловском районе областного центра активизировано.

До конца года оба многоквартирных жилых объекта, возводимых с привлечением денежных средств жителей, будут завершены. 26 апреля выполнение работ проинспектировала заместитель губернатора Валентина Гречина.

В настоящее время дом номер семь по ул. Лавочкина возводится в соответствии с графиком ведения работ. На объекте работают более 100 человек, в наличии - вся необходимая техника. Многоквартирный дом планировался к сдаче в эксплуатацию в первом квартале 2014 года, однако из-за нехватки средств стройка была приостановлена. Администрация области привлекла к завершению работ местную строительную компанию «Пересвет-Юг». После внесения изменений в проектную документацию стройка на объекте активизировалась.

«Наша задача не допустить банкротства компаний-застройщиков и тем самым сохранить жилье, приобретенное дольщиками, — отметила Валентина Гречина. — На уровне региона был принят закон, который позволяет предоставлять земельные участки без конкурса тем компаниям, которые берут на себя обязательства по достройке проблемных домов. Этот механизм дает результат. Строительство многоквартирного дома на Лавочкина идет хорошими темпами. У нас нет сомнений в том, что дом будет сдан в эксплуатацию в конце текущего года, дольщики получат свои квартиры».

Возобновлено строительство дома номер 21б по ул. Огарева, составлен график работ подрядных организаций, который находится на контроле инспекции Госстройнадзора. Застройщики обещают сдать объект до того, как начнется отопительный сезон.

Отметим, что в Волгоградской области налажена системная работа по завершению долгостроев. В целом по итогам 2016 года в Волгоградской области завершено строительство 12 домов, защищены права 709 дольщиков.