Эксперты КГИ: необходимо сохраненить институт публичных слушаний

25 апреля 2017 года в Комитете гражданских инициатив состоялся круглый стол на тему «Институт публичных слушаний (общественных обсуждений) в градостроительной сфере: перспективы реформирования».

На него собрались юристы, экономисты, депутаты муниципальных собраний и представители профильных комитетов Госдумы РФ. Вел дискуссию руководитель проекта КГИ «Муниципальная карта России: точки роста», председатель Экспертного совета Союза Российских городов, член Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

Поводом к обсуждению послужил законопроект № 133118-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», поступивший на рассмотрение Госдумы РФ в марте текущего года. Документом, по сути, предлагается отменить при решении градостроительных вопросов проведение очных публичных слушаний. В качестве альтернативы авторы законопроекта предлагают механизм общественных обсуждений в системе Интернет и через МФЦ, который, по их мнению, расширяет возможности граждан принять участие в обсуждении.

Участники встречи убеждены, что предлагаемая инициатива напротив сужает права и возможности общественности участвовать в принятии решений. «Отсутствие диалога – ключевая проблема законопроекта. Живое обсуждение не должно быть отменено», - сказал Андрей Максимов.

Ведущий советник аппарата комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Наталья Иванова сообщила, что Комитет также критически отнесся ко многим положениям законопроекта о замене публичных слушаний общественными обсуждениями. «В своем заключении к этому законопроекту Комитетом была отмечена необходимость корректировки уже существующего института публичных слушаний, поскольку его полное исключение из правового поля и замена новым представляется нецелесообразным. Конституционный суд еще в 2010 году в своем определении указал, что федеральный законодатель, определив публично-правовой институт — публичные слушания, предоставил возможность гражданскому обществу выразить коллективное мнение, которое не только выражает отношение к обсуждаемым вопросам, но и выявляет разногласия и позволяет в процессе спора прийти к коллективному, более-менее согласованному решению. Электронные институты общественных обсуждений это в принципе исключают», — отметила Наталья Иванова.

Заочная форма обсуждения через систему Интернет может быть лишь дополнением очной процедуры публичных слушаний, убеждены участники круглого стола. По словам муниципального депутата Серпуховского района Николая Дижура, из 140 сел его района 70 не имеют сети Интернет. Таким образом, жители этих территорий не будут иметь технической возможности участвовать в обсуждениях. «Сначала надо стопроцентно обеспечить граждан Интернетом, а потом уже вводить подобную норму», - отметил он. На какие средства будет создаваться и поддерживаться техническая база в регионах, в законопроекте не говориться.

Говоря о корректировке существующего института, специалисты отметили необходимость закрепить в законодательстве механизм учета мнения населения. Сегодня публичные слушанья носят рекомендательный характер, по факту предложения высказанные гражданами не учитываются и решение принимается в интересах инвестора, отметили участники дискуссии.

Кроме того, должен быть решен вопрос терминологии. Право участвовать в публичных слушаниях и принимать решения должно быть у жителей конкретной территории, имеющих постоянную регистрацию, а не у всего населения этого региона. По мнению экспертов, эта норма способна отчасти решить вопрос о фальсификации решений публичных слушаний.

Профильный Комитет Госдумы по транспорту и строительству рассмотрит законопроект в мае текущего года. Участники прошедшей дискуссии выразили надежду, что уже высказанные специалистами замечания и предложения будут учтены депутатами.

В работе круглого стола также приняли участие ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Николай Кичигин, заместитель генерального директора Союза российских городов Софья Новикова, Муниципальный депутат собрания района «Гагаринский» Елена Русакова, юрист Социально-экологического союза России Ольга Блатова, ведущий юристконсульт научно-учебной лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ Полина Шевчук директор Открытой правовой школы при факультете права НИУ ВШЭ Андрей Вершинин, эксперт Союза российских городов Алексей Шехов и другие.