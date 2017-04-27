В Музее современной истории России будет работать робот

Сейчас робот адаптируется к новой профессии и уже скоро будет проводить полноценные экскурсии для посетителей.

Он сможет рассказывать об экспонатах, отвечать на вопросы, транслировать фото- и видеоматериалы. Представители музея ожидают, что Promobot решит проблему нехватки квалифицированных экскурсоводов, качества сервиса и экскурсий, а также повысит поток посетителей.

“Официально презентовать Promobot в качестве нашего сотрудника мы планируем в середине мая, сейчас идут пусконаладочные работы. Сначала мы думали о роботе как об экспонате, но разработчики посоветовали сделать его более функциональным. Для музея это очень инновационное решение - не просто роботизированная говорящая голова, а полноценный экскурсовод с возможностью интерактива. Безусловно. мы ожидаем повышения интереса к музею, благодаря Promobot, особенно со стороны детей”, - пояснил Евгений Вечорек, начальник отдела информационных технологий Музея современной истории России.

“Promobot v3 может общаться с несколькими людьми одновременно и самостоятельно подбирать релевантные ответы на вопросы, используя разработанный компанией cognitive engine. Также робот третьей версии научился более активно двигать корпусом и жестикулировать”, - отметил Алексей Южаков, председатель совета директоров Promobot.

Для справки:

Пермская компания Promobot - крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Сегодня несколько сотен роботов Promobot работают в США, Китае, Казахстане, Ирландии, Великобритании, Испании, Чили и в других странах по всему миру. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов и способны увеличить финансовые показатели компаний, качество сервиса и лояльность клиентов. В 2014 году компания Promobot стала победителем федерального акселератора GenerationS, организованного РВК. В 2015 году - резидентом Сколково. В 2016 году Promobot получил инвестиции от ФРИИ.