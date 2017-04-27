Экономика

Никита Белов
27 Апреля, 2017 07:59

Минвостокразвития окажет содействие в вопросе строительства моста Благовещенск-Хэйхэ

Полпред Президента России на Дальнем Востоке ЮриЙ Трутнев и губернатор Амурской области Александр Козлов во время их визита на участок строительства погранперехода через реку Амур.
Источник фото: dixinews.ru
Благовещенск, 27 Апреля - DIXINEWS.

Международный пункт пропуска в районе моста Благовещенск-Хэйхэ, строительство которого идет в Амурской области, не может возводиться в рамках концессионного соглашения между двумя странами – Россией и Китаем.

В ближайшее время модель решения вопроса определят Минвостокразвития России, Минтранс России и правительство Приамурья. Об этом доложила первый зампред областного правительства Марина Дедюшко вице-премьеру – полпреду Президента России на Дальнем Востоке Юрию Трутневу и губернатору Амурской области Александру Козлову во время их визита на участок строительства погранперехода через реку Амур.

«Необходимо решить один вопрос: мост строится в рамках концессионного соглашения. Однако другой объект - международный пункт пропуска - ни по российскому, ни по китайскому законодательству не может быть включен в концессию и возводиться как объект государственно-частного партнерства. Сейчас Минтранс России работает над внесением изменений в законодательство», - рассказала Марина Дедюшко.

«Я дам соответствующе поручение Минтрансу РФ. Необходимо, чтобы они не содействовали и помогали, а решили вопрос», - сказал Юрий Трутнев, отметив, что будет держать выполнение этого поручения на контроле.

Амурская область, заметила Марина Дедюшко, является первопроходцем в плане строительства пунктов пропуска в рамках государственно-частного партнерства. «И, конечно, сам опыт заключения межправительственного концессионного соглашения для нашей страны уникален», — уточнила зампред.

Напомним, концессионный договор о строительстве трансграничного мостового перехода через реку Амур Благовещенск - Хэйхэ подписан в июне прошлого года в Китае. После завершения строительства пограничный мостовой переход станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии границы.

Мост Благовещенск – Хэйхэ по решению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки войдет в государственную программу социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Правительство будет утверждать дорожную карту реализации проекта, а также схему административного сопровождения. Когда проект поддерживают на федеральном уровне - это другой уровень реализации и реагирования всех профильных ведомств», - комментировал Министр.

Протяженность основного моста через главное русло реки Амур составит 1,1 км. Также будут возведены мост через протоку Кани-Курган, подходы на российской стороне до федеральной трассы «Подъезд к г. Благовещенску». Общий объем инвестиций составит порядка 19 млрд рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2019 года.

Работы по сооружению моста синхронно ведутся на российской и китайской сторонах. К работе на российской стороне приступили две специализированные российские организации: АО «УСК Мост» и АО «Асфальт». Они имеют необходимые мощности и многолетний опыт строительства мостов и автомобильных дорог.

В настоящее время выполнен технологический проезд на острове Каникурганский, подготовлена технологическая площадка для сооружения опор, завершается сооружение временного моста через Каникурганскую протоку. ЗАО «Асфальт» проводит отсыпку дорог, которые соединят мост с трассой «Подъезд к Благовещенску».

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