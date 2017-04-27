Павел Печенкин получил почётный приз зрителей XXIII Российского кинофестиваля «Литература и кино»

В Гатчине завершился XXIII Российский кинофестиваль «Литература и кино».

Документальный фильм Павла Печенкина «Пермь — Юрятин. Транзит 1916» получил почётный Приз зрителей. Награду вручил непосредственный основатель гатчинского фестиваля Сергей Есин.

«Пермь — Юрятин. Транзит 1916» — неигровой фильм Павла Печенкина, снятый по биографии Бориса Пастернака. Сто лет назад 26-летний герой приехал в гости к семье химика Бориса Збарского, в то время управляющего Морозовскими заводами. Впечатления от поездки вошли в лирические стихи Пастернака и определили дальнейший творческий путь писателя; Пермь стала прообразом города Юрятин из всемирно известного романа «Доктор Живаго». Консультантом ленты стал доктор филологических наук, профессор Пермского классического университета Владимир Абашев.

В жюри XXIII фестиваля «Литература и кино» в этом году в качестве судей были приглашены народная артистка РФ Татьяна Догилева, оператор-постановщик Сергей Юриздицкий, композитор Алексей Шелыгин и писатель, эссеист Владислав Отрошенко. Возглавил жюри кинорежиссер и сценарист Андрей Эшпай, два года назад ставшего здесь обладателем гран-при «Гранатовый браслет» за экранизацию Куприна «Впотьмах». Читательское жюри возглавил отец-основатель фестиваля, писатель, вице-президент Академии российской словесности Сергей Есин. На церемонии открытия Сергей Николаевич отметил, что «очень надеется увидеть хорошее художественное кино». Таким фильмом, по результатам работы Читательского жюри, стала лента «Пермь — Юрятин. Транзит 1916» Павла Печенкина.

Для справки:

Первый Российский кинофестиваль «Литература и кино» прошел в Гатчине в 1995 году. С тех пор уже 20 лет он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа. «Литература и кино» — некоммерческая культурологическая акция. Это единственный фестиваль, в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературную основу. А в его работе принимают участие не только кинематографисты, но и литераторы, составляющие золотой фонд современной культуры.