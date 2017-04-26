Промышленность

Алексей Мирный
26 Апреля, 2017 17:38

ТД «Камский» - сквозь историю строительных технологий

Источник фото: dixinews.ru
Ижевск, 26 Апреля - DIXINEWS.

В последнее время намечается активизация строительства инфраструктуры крупных городов России, и вопрос организации работ по строительству снова становится актуальным.

Такие предприятия как ТД «Камский», становятся локомотивами развития отечественной экономики.

В 90-х годах строительный бизнес в России был в упадочном состоянии. О крупных инфраструктурных проектах не могло быть и речи. Всё что могли себе позволить заказчики, это постройка частных коттеджей для зажиточной прослойки «новых русских».

Но такие объекты не требуют высоких технологий строительства. Фактически, они не влияет на рост данной отрасли, ни качественно, ни количественно. Однако в то время к нам пришли из Европы новые отделочные материалы. Также были заданы новые стандарты внутренних работ.

Торговый дом «Камский» еще с тех пор занял нишу поставок современных отделочных материалов и расходников. Однако теперь эта фирма обеспечивает строительство крупнейших проектов, где применяются не только новые материалы, но и передовые общие технологии строительства.

«Начинать всегда следует с выбора проекта и плана его реализации, проработки дизайнерских и конструкторских решений. Затем необходим грамотный выбор подрядчика для выполнения непосредственных работ - этот фактор очень важен. Однако не менее важны материалы и расходники при ремонте», - поясняет Владислав Миронов - руководитель предприятия ТД «Камский».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» берёт студентов на практику
Птицефабрика «Чайковская» традиционно освятила всё яйцо накануне Светлой Пасхи
33 поезда нового поколения «Москва» будет запущено в метро

От дорог до театров: большой день премьера Медведева в Омске
Иванку Трамп освистали в Берлине после слов в защиту отца
Педофилам из детского дома в Питере грозит до 20 лет заключения
В США впервые за 17 лет двух преступников казнили в один день
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пермская деревянная скульптура впервые будет представлена в Дальневосточном регионе
Чебоксары, 26 Апреля, 17:55.
Проект реконструкции аэропорта Чебоксар одобрен Главгосэкспертизой
Ижевск, 26 Апреля, 17:38.
ТД «Камский» - сквозь историю строительных технологий
Москва, 26 Апреля, 16:47.
Али Узденов привел АФК «Система» в ТОП-10 землевладельцев России
Саратов, 26 Апреля, 12:37.
Саратов станет пилотным проектом внедрения стандартов комплексного развития территорий
Хабаровск, 26 Апреля, 09:40.
Получатели «дальневосточного гектара» могут получить льготный кредит онлайн
Пермь, 26 Апреля, 06:53.
Спортивный тренер и прораб: кто зарабатывает больше всех в Перми?
Владивосток, 26 Апреля, 06:33.
В СПВ создадут Центр управления портофлотом
Новосибирск, 26 Апреля, 05:30.
Аномально теплая погода ожидается в Новосибирске
Санкт-Петербург, 26 Апреля, 05:00.
В Петербурге открывается декада Фестиваля современного танца DAR
Екатеринбург, 25 Апреля, 12:27.
Свердловскую область наградили за спортивные успехи
Чайковский, 25 Апреля, 12:25.
ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» берёт студентов на практику
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия