ТД «Камский» - сквозь историю строительных технологий

В последнее время намечается активизация строительства инфраструктуры крупных городов России, и вопрос организации работ по строительству снова становится актуальным.

Такие предприятия как ТД «Камский», становятся локомотивами развития отечественной экономики.

В 90-х годах строительный бизнес в России был в упадочном состоянии. О крупных инфраструктурных проектах не могло быть и речи. Всё что могли себе позволить заказчики, это постройка частных коттеджей для зажиточной прослойки «новых русских».

Но такие объекты не требуют высоких технологий строительства. Фактически, они не влияет на рост данной отрасли, ни качественно, ни количественно. Однако в то время к нам пришли из Европы новые отделочные материалы. Также были заданы новые стандарты внутренних работ.

Торговый дом «Камский» еще с тех пор занял нишу поставок современных отделочных материалов и расходников. Однако теперь эта фирма обеспечивает строительство крупнейших проектов, где применяются не только новые материалы, но и передовые общие технологии строительства.

«Начинать всегда следует с выбора проекта и плана его реализации, проработки дизайнерских и конструкторских решений. Затем необходим грамотный выбор подрядчика для выполнения непосредственных работ - этот фактор очень важен. Однако не менее важны материалы и расходники при ремонте», - поясняет Владислав Миронов - руководитель предприятия ТД «Камский».