Пермская деревянная скульптура впервые будет представлена в Дальневосточном регионе

В мае в Приморском музее имени В.К. Арсеньева во Владивостоке состоится открытие выставки «Коллекционируя Россию: Пермские боги».

В рамках выставки впервые в Дальневосточном регионе будет представлена коллекция пермской деревянной скульптуры.

Как сообщили в пресс-службе Пермской художественной галереи, экспозиция будет демонстрировать 35 предметов. Все экспонаты - из фондов Пермской галереи. Во время дальневосточного турне постоянная экспозиция галереи будет работать без изменений.

«Коллекционируя Россию» - совместный проект Приморского музея имени В.К. Арсеньева, Благотворительного фонда В. Потанина, Пермской галереи и ведущих музеев Дальневосточного региона. Совместный проект реализуется с целью знакомства жителей Дальневосточного региона с коллекциями музеев европейской части России.

Во Владивостоке пермская выставка будет работать до середины августа. В сентябре выставка переедет в Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова. В Пермь коллекция вернется в конце октября.