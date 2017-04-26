Культура

Елена Малкова
27 Апреля, 2017 06:00

Пермская деревянная скульптура впервые будет представлена в Дальневосточном регионе

Приморский музей имени В.К. Арсеньева во Владивостоке.
Источник фото: vladnews.ru
Пермь, 27 Апреля - DIXINEWS.

В мае в Приморском музее имени В.К. Арсеньева во Владивостоке состоится открытие выставки «Коллекционируя Россию: Пермские боги».

В рамках выставки впервые в Дальневосточном регионе будет представлена коллекция пермской деревянной скульптуры.

Как сообщили в пресс-службе Пермской художественной галереи, экспозиция будет демонстрировать 35 предметов. Все экспонаты - из фондов Пермской галереи. Во время дальневосточного турне постоянная экспозиция галереи будет работать без изменений.

«Коллекционируя Россию» - совместный проект Приморского музея имени В.К. Арсеньева, Благотворительного фонда В. Потанина, Пермской галереи и ведущих музеев Дальневосточного региона. Совместный проект реализуется с целью знакомства жителей Дальневосточного региона с коллекциями музеев европейской части России.

Во Владивостоке пермская выставка будет работать до середины августа. В сентябре выставка переедет в Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова. В Пермь коллекция вернется в конце октября.

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