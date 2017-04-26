Общество

Елена Малкова
26 Апреля, 2017 17:55

Проект реконструкции аэропорта Чебоксар одобрен Главгосэкспертизой

Источник фото: vatrus.info
Чебоксары, 26 Апреля - DIXINEWS.

Казанский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по результатам рассмотрения проекта реконструкции и технического перевооружения комплекса средств управления воздушным движением, РТОП и электросвязи аэропорта Чебоксары.

Проект будет реализован в рамках программы развития аэропорта, сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Изучив представленные после внесения изменений материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Международный аэропорт Чебоксары - воздушные ворота Республики Чувашия. В апреле 2016 года распоряжением Правительства Российской Федерации ему был присвоен статус аэропорта федерального значения. По данным Росавиации, за прошедший год пассажиропоток главных воздушных ворот республики вырос на 82,3% по сравнению с 2015 годом.

Рассмотренный проект предусматривает размещение на территории аэропорта оборудования аэродромного радиолокационного комплекса «Лира-А10», предназначенного для радиолокационного обзора воздушного пространства с целью получения данных о воздушной обстановке и обеспечения контроля за движением воздушных судов на участке. Также будут установлены дальномерный радиомаяк универсальный модуль с выносным оборудованием и системы ближней навигации, которые разместятся в универсальном контейнере возле командно-диспетчерского пункта. Оснащение воздушной гавани будет проведено за счет средств Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и позволит повысить эффективность управления воздушным движением при высоком уровне безопасности.

План по развитию аэропорта Чебоксар, в рамках которого будет реализован одобренный Главгосэкспертизой России проект, предполагает реконструкцию аэровокзального комплекса, увеличение его полезной площади и оснащение современным оборудованием, реконструкцию аварийно-спасательной станции и другие работы. Кроме того, будет обновлена наземная техника.

Модернизация международного аэропорта Чебоксары направлена не только на создание комфортных и безопасных условий для пассажиров, но и позволит реализовать планы по расширению географии полетов и увеличению числа международных регулярных и чартерных рейсов. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, РТОП и электросвязи будут проводиться без прекращения деятельности аэропорта.

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