Бизнес

Алексей Мирный
26 Апреля, 2017 16:47

Али Узденов привел АФК «Система» в ТОП-10 землевладельцев России

Али Узденов.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 26 Апреля - DIXINEWS.

АФК «Система» - один из ведущих сельхозактивов России, недавно купил около 30 тысяч гектаров земли, что позволило ему войти в десятку крупнейших землевладельцев страны.

Топ-менеджером предприятия является Али Узденов, который управляет подобными сделками компании.

Учитывая последние сделки, общий земельный фонд АФК «Система» и партнёров составил более 350 тысяч гектаров. Это обеспечило выход в ТОП-10 крупнейших землевладельцев России. Об этом рассказал Правда.Ру руководитель инвестиционного портфеля и старший вице-президент компании Али Узденов.

— Мировые цены сейчас на зерно невысоки, как это влияет на бизнес?

— Обычный процесс, это циклично. Мировые цены несколько лет на невысоком уровне. Но население неуклонно растет, востребованность продуктов питания не снизится, а, следовательно, цены вырастут.

— Какой у компании план производства сельхозпродукции?

— В нынешнем году мы сможем произвести более 1 млн тонн продукции, из них 80% отправим на экспорт. У нас хороший экспортный потенциал. Мы сейчас нацелены на страны Средиземноморья, Персидского залива, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию. Были уже у нас поставки зерна в Танзанию и Мозамбик.

— Рассматриваете ли вы Дальний Восток?

— Это очень перспективный богатый регион. Мы можем выращивать и сою. Интересуемся данным вопросом, но вначале южное направление. Мы довольно динамично развиваемся.

— Планируете ли увеличивать земельный банк?

— Мы хотим подойти вплотную к 500 тыс. гектаров. Думаю, в 2018 году мы уже будем собирать наш урожай с 500 тыс. гектаров. Наша стратегия по увеличению земельного фонда очень простая - покупаем землю только с отличным потенциалом.

— В чем залог успеха, по-вашему?

— Главное - хорошая команда. В рамках нашего комплекса, мы формируем R&D-центры (Центр разработки и внедрения инновационной продукции, - прим. ред.). Сюда стараемся привлекать лучших специалистов. Раньше в СССР и России были сильнейшие аграрные институты, наши ученые был востребован даже за рубежом. Сейчас снова многое возвращается к прежнему уровню.

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