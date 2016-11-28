Общество

Елена Малкова
26 Апреля, 2017 06:53

Спортивный тренер и прораб: кто зарабатывает больше всех в Перми?

Источник фото: ko44.ru
Пермь, 26 Апреля - DIXINEWS.

Эксперты сайта по поиску работы Зарплата.ру проанализировали вакансии, опубликованные в Перми в апреле, и определили, какие специалисты стали самыми высокооплачиваемыми.

Самая высокая зарплата по итогам месяца была у менеджера по продажам наливных установок. До 180 тысяч рублей работодатель готов платить сотруднику с опытом работы в продажах более года. Подразумевается работа на дому с официальным трудоустройством.

120 тысяч рублей – это заработная плата менеджера по развитию в сфере оптовых продаж овощей и круп в мешках. Основными обязанностями будущего сотрудника станут: поиск поставщиков и производителей продукции, закуп товара и сбор заявок.

Мастер-прораб с опытом работы более 5 лет будет получать до 100 тысяч рублей в месяц. Необходимо знание специфики ремонта по дизайн-проектам ремонта, умение вести переговоры и составлять смету по видам работ. Желательно предоставить портфолио своих работ по ремонту и отделке.

В одну из пермских компаний требуется Frontend-разработчик с зарплатой 100 000 рублей в месяц. Работодатель обещает интересные задачи, бесценный опыт, а также возможность карьерного и финансового роста. Необходим опыт работы от двух лет, знание PHP и Java-script.

До 100 тысяч рублей будет зарабатывать старший тренер тренажерного зала. Проведение индивидуальных тренировок, дежурства, контроль и составление графиков работы инструкторов – такие обязанности указаны в вакансии. Обязательно наличие сертификата тренера.

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