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Елена Малкова
26 Апреля, 2017 05:30
Аномально теплая погода ожидается в Новосибирске
Новосибирск, 26 Апреля - DIXINEWS.
В области в период с 26 по 27 апреля ожидается жаркая погода с максимальными температурами +20… +25 градусов, без осадков, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
В связи с аномальным потеплением возможно возникновение очагов природных пожаров.
Глав районных администраций, руководителей структурных подразделений мэрии и организаций просят усилить меры противопожарной безопасности, сообщает источник.
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