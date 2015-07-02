Аномально теплая погода ожидается в Новосибирске

В области в период с 26 по 27 апреля ожидается жаркая погода с максимальными температурами +20… +25 градусов, без осадков, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В связи с аномальным потеплением возможно возникновение очагов природных пожаров.

Глав районных администраций, руководителей структурных подразделений мэрии и организаций просят усилить меры противопожарной безопасности, сообщает источник.