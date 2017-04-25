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Елена Малкова
26 Апреля, 2017 05:00
В Петербурге открывается декада Фестиваля современного танца DAR
Санкт-Петербург, 26 Апреля - DIXINEWS.
29 апреля в Северной столице откроется декада Фестиваля современного танца DAR под эгидой крупнейшего петербургского танцевального центра Dance Academy Russia.
В 10-дневной программе фестиваля творческие мастер-классы с известными зарубежными хореографами, лекции-презентации звёзд танцевальной сцены, а также блок физических практик для танцоров различного уровня подготовки и начинающих любителей.
Помимо образовательной и театральной программ, в программе фестиваля запланированы специальные открытые мероприятия для петербуржцев и гостей города в парках и на открытых сценах. В инфраструктуре фестиваля будут задействованы залы в креативном пространстве «Красный треугольник», на Крестовском острове (залы Dance Academy Russia), в арт-пространстве Ткачи.
Квинтэссенцией фестиваля станет масштабное представление 03 мая в театре «Плоды Просвещения»: вечер совместит в себе выступление звёздных европейских хореографов и премьеру танцевального аудиовизуального кино Любым утром совместного производства «Академии современного танца», петербургского кинорежиссера Виталия Кима (Kim Video Company) и всемирно известных мастеров Лауры Арис (Бельгия) и Альваро Эстебана (Мексика). Главными действующими лицами перформанса станут приглашённые звёзды Марта Коронадо (Бельгия), Питер Яско (Словения), Томислав Инглиш (Великобритания) и Ракеш Сукеш (Швейцария).
Петербургский Фестиваль современного танца продлится с 29 апреля по 08 мая 2017 года.
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