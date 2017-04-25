ЗАО Птицефабрика «Чайковская» обновила парк техники перед посевной

Закрытое акционерное общество Птицефабрика «Чайковская» является одним из немногих предприятий, которые обеспечивают полный цикл производства сельскохозяйственной продукции.

Они не только производят яйцо, но и участвуют во всём технологическом процессе, начиная от выращивания корма для кур.

Здесь всё – и подготовка посевного зерна, и обработка его, и сама посевная компания, и уборка урожая, и хранение. У ЗАО Птицефабрика «Чайковская» в личном пользовании под посев культур более 3500 гектар земель. Всё это используется с максимальной эффективностью и приносит хорошие урожаи.

Птицефабрика «Чайковская» имеет собственный парк специализированной техники, это трактора, комбайны, и различные сеялки, бороны, культиваторы, дискаторы – всё это предназначено для подготовки почвы, обработки и сбора урожая. Эта техника постоянно поддерживается в надлежащем состоянии и готовится к сезонным работам.

«У нас в наличии два мощных трактора К-700, во время посевной они работают круглосуточно, в напряженном темпе, лишь сменяя трактористов. Также мы используем специальный муслимовский (производства Татарстана) посевной комплект. Всё оборудование - бороны, сеялки, дискаторы, культиваторы, отремонтированы на 100%, готовность подвижного состава выше 95%», - рассказывает Андрей Васильевич Макаров - ведущий агроном ЗАО Птицефабрика «Чайковская».

Также здесь ведут постоянную модернизацию техники и пополняют её новыми тракторами и агрегатами. Это необходимо чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке.

«В этом году мы закупили новейший отечественный многокомбинированный агрегат "Ярославич", он предназначен для обработки почвы перед посевной компанией. Один из лучших на рынке. Также у нас появился новый 6-метровый дискатор, который позволяет в 2 раза повысить эффективность выравнивания почвы. Еще одной новинкой у нас в гараже стал энергоёмкий трактор "Терион" тамбовского производства. Он даже мощнее знаменитого "Кировца"», - отмечает Андрей Васильевич.

Вся новая техника будет использоваться уже в будущей посевной компании, которая из-за неустойчивой и довольно холодной погоды в этом году, перенесена на средину мая.