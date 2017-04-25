Свердловскую область наградили за спортивные успехи

Торжественная церемония вручения кубков и грамот победителям и призёрам VIII зимней Спартакиады учащихся России и II Всероссийской спартакиады инвалидов 2017 года.

Министр спорта России Павел Колобков и депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова наградили Свердловскую область Кубком за успехи региона в VIII зимней Спартакиаде учащихся России и II Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов 2017 года.

Церемония награждения состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Павел Колобков отметил, что спартакиадное движение в России с каждым годом набирает обороты, растёт количество вовлеченных в него регионов, повышается уровень мастерства участников.

Стоит напомнить, что по итогам II Всероссийской зимней спартакиады инвалидов команда Свердловской области стала абсолютным победителем среди регионов страны. Успех свердловских спортсменов связывают с высоким уровнем спортивной подготовки в области для людей с ограниченными возможностями. Большинство спортсменов - воспитанники центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» и Детско-юношеской спортивной адаптивной школы. Учреждения в полном объеме финансируются из областного бюджета.

С каждым годом повышается уровень спортивной подготовки и свердловских школьников. По результатам VIII зимней Спартакиады учащихся России сборная Свердловской области заняла четвертое общекомандное место.

«Нас также радуют студенты. На сегодняшний день 76,5 процента учащихся средних и профессиональных учреждений региона ведут здоровый образ жизни. По сравнению с 2015 годом число спортивных учащихся выросло на 8,6 процента или на 844 тысячи человек», - отметил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

По его словам, росту способствует открытие спортивных клубов при образовательных учреждениях. Только в 2016 году заработали семь новых спорткомплексов в сфере образования

По итогам 2016 года 33 процента жителей области в возрасте от 3 до 79 лет регулярно занимаются физкультурой и спортом. Это один из самых лучших показателей в стране. Рост интереса к спорту, прежде всего, обусловлен доступностью спортивных учреждений. В регионе в настоящее время функционирует порядка девяти тысяч различных спортивных сооружений.

В 2016 году в Свердловской области с привлечением внебюджетного финансирования реализовано 38 проектов по строительству малобюджетных спортивных сооружений шаговой доступности.