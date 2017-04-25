Промышленность

Алексей Мирный
25 Апреля, 2017 12:25

ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» берёт студентов на практику

Источник фото: vstrg.info
Чайковский, 25 Апреля - DIXINEWS.

Традиционно в России, как это было еще при Советском Союзе, студенты производственных специальностей и не только, проходят трудовую практику в различных предприятиях.

Здесь они получают бесценный опыт, учатся применять полученные знания на практике. Так ЗАО Птицефабрика «Чайковская» также взяло студентов для обучения.

Компания «Птицефабрика «Чайковская» давно и надёжно закрепилась в числе лидеров производства сельскохозяйственной продукции в пермском крае. Это стало возможным благодаря поставленной кадровой работе в организации. Здесь аккумулируются лучшие кадры региона, которые и становятся залогом успеха.

Лучшие инженеры, агрономы, специалисты в различных производственно-технических сферах, а также рабочие специальности – всё это норма для ЗАО «Птицефабрика «Чайковская». Сейчас они готовятся к новой посевной компании, которая начнётся совсем скоро.

Также фирма привлекает студентов на производственную практику. Они получают здесь не только опыт, специальные документы, сертификаты, но и возможность в будущем трудоустроится на предприятие.

«Мы работаем со студентами, выпускниками Чайковского индустриального колледжа. Различных специальностей: трактористы, машинисты, мотористы, наладчики. Молодые ребята получают у нас опыт и мастерство. Всё это на практике, без отрыва от производства. По окончанию обучения, после посевной, они получают права моторист», - отмечает ведущий агроном ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Андрей Васильевич Макаров.

«Выйдем на демонстрацию 1-го мая, отпразднуем День Победы и потом уже примемся за работу», - добавляет он.

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