В Москве пройдёт первая репетиция Парада Победы

Первая репетиция Парада, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет сегодня на Красной площади.

В ней примет участие техника Вооруженных Сил России.

Чтобы все тяжелые машины смогли попасть в центр столицы, еще в ночь на прошлую пятницу на Тверской появилась временная желтая разметка. Для машин улицу закроют в 21.30 и откроют только в полночь. Как сообщает пресс-служба столичного ГИБДД, перекрывается участок от Триумфальной площади до Манежной, а также Охотный Ряд, Моховая, Театральный проезд, Тверской и Страстной бульвары.

В Центре организации дорожного движения очень просят водителей в дни репетиций воздерживаться от поездок в центр города, а если уж пришлось поехать, то для объезда пользоваться Петровкой, Большой Никитской, Большой Лубянкой. Следующая репетиция назначена через два дня - на 27 апреля. График остальных репетиций пока неизвестен.