В Воронеже появится новый сезонный парк с динозаврами

Юркин Парк Трэвел с 20-метровым брахиозавром и еще с 80 динозаврами откроется в парке "Орлёнок" в начале июня, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Развлекательный аттракцион будет функционировать в режиме выставки-парка.

В Юркин парке дети смогут увидеть движущиеся фигуры динозавров, поиграть в аркадные игры, покататься на больших фигурах динозавров и даже принять участие «археологических раскопках».

В парке появится зона водного аттракциона, также планируется проведение тематических мастер классов.

- Администрация Воронежа поддержала инициативу бизнеса по созданию парка развлечений в «Орленке». Парк рассчитан на детей, но будет интересен и взрослым. Организация, которая осуществляет монтаж выставки, берет на себя обязательства по содержанию территории парка, вывозу мусора, оплате электроэнергии, - сообщил заместитель главы города Алексей Антиликаторов.