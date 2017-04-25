Спорт

Елена Малкова
25 Апреля, 2017 08:46

В Волгограде будут запущены часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Специальные часы от официального спонсора FIFA будут установлены в самом центре города.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 25 Апреля - DIXINEWS.

В Волгограде начнется обратный отсчет дней, часов и минут до старта ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе мэрии.

Часы обратного отсчета установят в самом центре Волгограда - на верхней террасе набережной им. 62-й Армии.

Торжественный запуск часов обратного отсчета до ЧМ-2018 состоится 29 апреля. В мероприятии примут участие представители администраций города и области, компании-спонсора, а также посол Волгограда, города-организатора мирового чемпионата, легенда «Ротора» Александр Никитин.

Запуск часов обратного отсчета – это совместный проект АНО «Оргкомитет «Россия-2018», Спонсора FIFA, представленного брендом BUD Alcohol Free и регионов, принимающих чемпионат мира. Как отмечают организаторы, такие часы должны появиться в знаковых местах и аэропортах всех 11 городов-организаторов.

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