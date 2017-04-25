Выставки

Никита Белов
25 Апреля, 2017 08:22

ВМОМК имени М.И. Глинки готовит выставку к 135-летию Игоря Стравинского

ВМОМК имени М.И. Глинки готовит выставку к 135-летию Игоря Стравинского.
Источник фото: writeopinions.com
Москва, 25 Апреля - DIXINEWS.

28 апреля в арт-фойе Центрального музея музыкальной культуры (ВМОМК имени М.И. Глинки) откроется выставка «…С обещанием снова увидеться», посвященная жизни и творчеству Игоря Федоровича Стравинского и приуроченная к 135-летию со дня рождения композитора.

Центрального музея музыкальной культуры (ВМОМК имени М.И. Глинки) откроется выставка «…С обещанием снова увидеться», посвященная жизни и творчеству Игоря Федоровича Стравинского и приуроченная к 135-летию со дня рождения композитора. На уникальной выставке экспонируются предоставленные семьей Стравинских редчайшие экспонаты, которые посетители увидят впервые.

Выставка рассказывает о том, что сформировало личность композитора, - родина, язык, культура. Широкой публике будет представлен особый взгляд на наследие композитора и его личный мир: близких людей, семью, предметы обстановки; то, что оставалось за пределами творческой жизни, театральных и концертных площадок; что вдохновляло, питало новыми импульсами и смыслами.

Экспозиция строится на материалах из собрания ВМОМК имени М.И. Глинки и Фонда имени Игоря Стравинского (Stravinsky Fund), учрежденного в 2017 году потомками композитора. Впервые будут продемонстрированы личные предметы семьи Стравинских, фотографии, сделанные в Ораниенбауме, Петербурге, других городах, а также семейная переписка.

Выставка состоит из четырех разделов, объединенных общей темой «Игорь Стравинский и Россия», которые условно можно назвать «Начало», «За рубежом», «Возвращение», «Вокруг Стравинского».

В первом разделе, знакомящем с ранним периодом жизни, будут представлены документы, раскрывающие тесные отношения, связывавшие всех членов большой семьи Стравинских: письма, фотографии, ноты с дарственными надписями, архивные документы. Особой ценностью обладает уникальный семейный фотоальбом «Екатерина и Игорь Стравинские», изданный в Лондоне в 1973 году.

Второй раздел рассказывает о странах, в которых жил и работал И.Ф. Стравинский, и о произведениях, созданных им в этих странах. Отдельный раздел посвящен визиту композитора в СССР в 1962 году. Встречи Стравинского с близкими, друзьями и коллегами оказали решающее воздействие на возвращение его музыки в нашу страну: вновь зазвучали сочинения, исполнение которых до этого практически было запрещено, появились новые статьи и исследования его творчества.

Заключительный раздел отражает влияние композитора на современную музыкальную культуру. Здесь будут представлены арт-объекты, специально подготовленные для этого выставочного проекта. В рамках выставки запланирована эксклюзивная демонстрация фильма известного британского кинорежиссера Тони Палмера «Стравинский: однажды на границе» (1982 г.), который впервые будет представлен широкой публике в России. Этот автобиографический фильм включает в себя никогда раннее не публиковавшиеся материалы. Родственники Стравинского, многие его друзья и коллеги, среди которых Жан Кокто, Серж Лифарь, Надя Буланже, Бенни Гудман, Роберт Крафт, рассказывают о композиторе.

Содержание выставки дополнено произведениями, ярко отражающими особенности музыкального мышления и языка композитора: «Весна священная», «Жар-птица», «Мавра», «Соловей», «Фавн и пастушка», «Свадебка». Образность музыки Стравинского позволяет дополнить экспозицию богатым визуальным рядом. Это живописные и графические работы по мотивам произведений композитора, а также цифровые копии некоторых работ к театральным постановкам.

В качестве названия выставки кураторами использована надпись на одной из фотографий, подписанной Игорем Фёдоровичем Стравинским для его правнучатой племянницы Алёны: «С обещанием снова увидеться. 1962 г.». Прошло 55 лет, и любители музыки получают возможность вновь встретиться с композитором, с его домом, семьей, творчеством.

Выставка адресована широкой публике и реализуется в рамках Года Стравинского в России.

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