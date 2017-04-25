Главгосэкспертиза согласовала проект реконструкции железнодорожного комплекса «Нижний Новгород»

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект реконструкции и приспособления железнодорожного вокзального комплекса «Нижний Новгород».

Работы пройдут в рамках подготовки транспортной структуры регионов России к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Проектом предусмотрены реконструкция главного здания вокзала, пассажирской платформы № 1, центрального тоннеля, связывающего главное здание с другими платформами, а также строительство комплектной трансформаторной подстанции и других технических подобъектов.

Отведенный под строительство земельный участок расположен на железнодорожной станции «Нижний Новгород – Московский». В число объектов, попадающих в зону строительства, входят памятники истории и культуры, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, поэтому проектной документацией предусмотрен ряд решений по их приспособлению, сохранению или охране. Так, например, предусмотрены решения по охране расположенного рядом «Царского павильона» 1896 года постройки.

Центральный тоннель будет покрашен в корпоративные цвета РЖД. Обновятся вход вокзала, будут отделаны потолки, полы и стены, установлены алюминиевые витражи. Для удобства пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями, в главном здании встроят дополнительную антресоль с эскалаторами, внутри и между строениями комплекса будут установлены новые пандусы, лифтовые подъемники и лестницы.

Особое внимание при подготовке проекта уделялось обеспечению безопасности. В главном здании вокзала разместится постоянный пункт полиции, будут увеличены зоны участков досмотра, заменены системы видеонаблюдения, внедрена система экстренной связи и реализованы другие меры, направленные на защиту посетителей вокзала.

Планируется, что к началу мундиаля реконструкция Нижегородского вокзала, проект которой одобрен Главгосэкспертизой России, будет завершена.