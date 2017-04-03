Форум «Сообщество» в Казани собрал 700 участников

Стартовал третий в этом году форум от ОП РФ для активных граждан.

В первый день форума проходят мастер-классы по эффективному использованию инструментов интернет-маркетинга для НКО, оказанию социальных услуг населению, социальной журналистике и другие.

Аудитория в первый образовательный день разделилась на представителей «молодых» и «зрелых» НКО, к которым у экспертов разные подходы. Их, в частности, на практике научат проектировать социальные изменения и выстраивать эффективные коммуникации с бизнесом, властью и СМИ.

Секретарь Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров отметил, что форум «Сообщество» прошел уже в двадцати регионах и охватил несколько десятков тысяч молодых людей – инициативных и неравнодушных, ищущих и желающих преобразить нашу страну, начиная со своего региона. С первого форума в 2015 году в кампании были задействованы более 1,5 тысяч экспертов.

«Что такое форум «Сообщество» для меня? Во-первых, это умение задавать вопросы и находить на них ответы. Главное – делать это сообща. Владимир Путин неоднократно обращал внимание на то, что успешное развитие региона и государства в целом возможно только при наличии тесного и эффективного общественно-государственного партнерства. Форум «Сообщество» в Казани говорит о том, что здесь такое партнерство как раз имеется. Мы видим достаточное количество как представителей власти, так и некоммерческих организаций», – рассказал Вячеслав Бочаров.

Для того чтобы построить здоровое общество и благополучное государство, необходимо опираться на прочный фундамент – патриотизм, говорит Секретарь ОП РФ.

«Это понимание того, что я – гражданин своего государства: человек, любящий свою страну, который планирует воспитывать здесь своих детей и сделает все для того, чтобы она развивалась. Уверен, что так мыслит каждый, кто здесь присутствует», – добавил он.

Секретарь ОП РФ также выказал уверенность в том, что участники вернутся в свои регионы с ответами на поставленные вопросы, а в реализации социально значимых инициатив непременно будут опираться на региональные общественные палаты, представляющие собой дополнительные площадки для проработки идей, донесения их до широкой аудитории и поиска надежных сподвижников.

Член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова отметила, что главная задача форумов «Сообщество» – помочь проявить себя людям, которые только задумываются о том, чтобы стать активными гражданами, а тем, кто уже активно реализует значимые для страны проекты, - помочь справиться с возникающими проблемами.

«Мы собираемся вместе, чтобы узнать о препятствиях и достижениях наших некоммерческих организаций, поделиться новыми знаниями в сфере НКО, волонтерского движения и развития благотворительности. Нам важно собрать те предложения, которые есть у гражданских активистов, чтобы обобщить и осмыслить. Форумы «Сообщество» – это социальный лифт, причем не только для молодежи, но и для людей среднего и даже старшего возраста. Для тех, кто почувствовал в себе желание созидать, делать что-то для своего ближнего круга, для района, для города… Мы даем им работающие инструменты, чтобы выйти на новую ступеньку общественной активности», – рассказала член ОП РФ.

Елена Тополева-Солдунова также отметила, что возникающие проблемы в гражданском секторе – это вместе с тем и новые вызовы, открывающие большие возможности.

«Например, одна из ключевых тем, которые мы обсуждаем на каждом форуме, – это выход некоммерческих организаций на рынок социальных услуг и возможность получения ими нового статуса – исполнителя общественно полезных услуг. На сегодняшний день для этого уже создана нормативно-правовая база», – добавила она.