В Челябинской области составили рейтинг самых недолговечных дорог

В список самых недолговечных челябинских дорог вошли улицы Салютная, Российская, Цвиллинга, Бажова, Механическая, Румянцева, Гаражная, Свердловский проспект, проспект Победы и набережная реки Миасс.

Такую информацию предоставили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Как сообщает источник, теперь от подрядчиков, неудовлетворительно отремонтировавших дороги, потребуют исправить все недочеты без привлечения дополнительных бюджетных средств, то есть за свой счет.

Мониторинг состояния дорог в Челябинске был проведен по инициативе депутата Государственной Думы от Челябинской области Владимира Бурматова. Проверки стартовали в марте и завершились на прошлой неделе. Активисты проверили несколько десятков участков дорог, на которых работы по реконструкции и ремонту проводились всего полгода назад. В результате были выявлены десять дорог, которые уже находятся в аварийном состоянии и вновь нуждаются в ремонте.