Определен перечень видов водных биоресурсов для выделения квот на инвестиционные цели

Утвержден перечень видов биологических ресурсов, в отношении которых предоставляются права на добычу (вылов), а также выделена квота на инвестиционные цели.

В пресс-службе Минвостокразвития отметили, что соответствующее постановление 20 апреля 2017 года подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Распоряжением утверждён перечень видов водных биоресурсов в определённых районах добычи. Он включает шестнадцать позиций, пятнадцать из которых относятся к Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну (минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, чёрный и белокорый палтусы, треска, пять видов крабов).

Напомним, изменения в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», утвердившие новый механизм развития рыбной отрасли – квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, были приняты законом от 3 июля 2016 года № 349-ФЗ.

Новация была предложена Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. В соответствии с законом, 20% общего допустимого улова предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под инвестиционные обязательства по строительству новых судов на российских верфях или рыбоперерабатывающих заводов. При этом предусматривается, что квоты на инвестиционные цели выделяются в отношении определённых видов водных биоресурсов, перечень которых утвержден распоряжением Правительства России.

Как отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «ежегодно Дальний Восток обеспечивает две трети общего вылова рыбы в России». «Это колоссальный экономический потенциал, но он пока не работает на экономический рост. Вектор дальнейшего развития рыбной отрасли – это использование потенциала водных биоресурсов в целях привлечения инвестиций и экономического роста государства и его территорий. Один из главных приоритетов – развитие рыбопромыслового судостроения на отечественных верфях и береговой переработки», - сказал глава Минвостокразвития России.