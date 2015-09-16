Эксперт: У спикера Совфеда и Президента страны оказались разные взгляды на ситуацию в Рунете

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мненине по вопросу эффективности работы Роскомнадзора России.

Спикер считает, что Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) необходимо более эффективно противодействовать распространению наркотиков через интернет, а также пресекать деятельность групп, направленных к склонению детского и подросткового суицида.

«Вы - орган исполнительный власти… Вы отвечаете за эту сферу, и вы должны действовать энергично, используя все возможности. Где ваша активность?» - спросила на заседании президиума законодателей в Санкт-Петербурге Валентина Матвиенко у руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, заметив, что надзорное ведомство «идет в хвосте».

Однако ка считают эксперты, что особых причин для волнения нет, тем более что её позиция в этом вопросе идёт вразрез с политикой, проводимой президентом страны Владимиром Путиным. На состоявшимся не так давно форуме Общероссийского народного фронта, выступая, президент подробно остановился на проблемах ограничения свободы интернета, и особо подчеркнул, что действовать нужно аккуратно. В России уже существуют ясные и понятные ограничения на распространение подобных публикаций, как призыв к суициду, детская порнография или пропаганда терроризма, напомнил Владимир Путин и дал понять, что сразу вводить дополнительные ограничения в интернете - никто не собирается. «На мой взгляд, этих ограничений пока достаточно. Общий подход здесь должен быть такой: нельзя все то, что запрещено в законе. Какой-то расхристанной квазисвободы в интернете давно уже нет», - пояснил Президент.

Напомним, что ограничения в той или иной степени уже введены во всех странах мира, и не только в России.

«Если уж и говорить о каких-то более активных действиях, то, в первую очередь, с позиций взвешенности и бережного подхода к сетевым сообществам и организациям. Безусловно, бороться с теми, кто нарушает закон, необходимо. Роскомнадзор действительно предпринимает все возможные усилия, реагируя на сигналы от пользователей интернета, но требовать от ведомства бежать галопом - позиция в корне неверная. Потому что, если мы начнем двигаться быстрее, то очень скоро свалимся либо к китайскому варианту, либо даже к северокорейскому, к организации внутренних интернет-сетей, без возможности выхода на внешних пользователей, расположенных вне территории России. Это будет громадным ударом по престижу, по имиджу государства, и нанесет огромнейший ущерб государственным институтам как таковым» - считает эксперт в области интернета, доктор наук, профессор Никита Кричевский.

По мнению экспертов отрасли, которое упоминается в материалах информационного агентства REGNUM, текущая деятельность Роскомнадзора позволяет говорить о том, что обеспечение безопасности информационного пространства в Рунете находится на должном уровне. Действующее законодательство по регулированию интернета - считается одним из самых гибких, что даёт возможность надзорному ведомству решать поставленные перед ним задачи эффективно. Эксперты приходят к мнению, что «перегнуть палку» в области интернета – дело не сложное, но очень чувствительное. Где возможно, сразу возникнет вопрос: что делать и как исправлять ситуацию?

«Дело в том, что самый простой вариант — это вообще отключить интернет. Но наш президент выступает за более взвешенный подход, и Роскомнадзор исполняет поставленную задачу президента России: подходить аккуратно к каждому вопросу, и если уж принимать решения — то принимать максимально взвешенно, чтобы правовая подоплека вопроса была безукоризненной», - считает Никита Кричевский.